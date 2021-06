Colapsa un edificio de apartamentos en Miami Beach

Varios equipos de emergencia se han trasladado a la ciudad de Surfside, al norte de Miami Beach, tras el derrumbe parcial de un edificio el jueves de madrugada en el condominio Champlain Towers, entre la calle 88 y la avenida Collins.

Según fuentes oficiales, al menos una persona ha muerto y otras muchas están atrapadas bajo los escombros. Según varios testigos, se escuchó un fuerte estruendo sobre la 1:20 de la mañana. “Pensé que era un terremoto, pero luego empecé a ver mucho humo y vi que el edificio había colapsado”, explicó Gilda, una cubanoamericana que vive al lado en declaraciones a La Opinión.

A family reunification center has been set up for anyone looking for unaccounted or missing relatives at 9302 Collins Avenue. If you have family members that are unaccounted for or are safe, please call 305-614-1819 to account for them. pic.twitter.com/ksQ9LubG8V — Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) June 24, 2021

Más de 80 unidades de rescate del condado de Miami-Dade se encuentran en estos momentos en el lugar de la tragedia. También algunos equipos locales y del condado de Broward se han desplazado hasta el lugar.

Se desconoce cuántas personas resultaron heridas y hospitalizadas. Los testigos dicen que las personas están atrapadas actualmente dentro de la torre sur del edificio. Las cuadrillas continúan usando camiones y perros adiestrados para encontrar supervivientes.

MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. Please follow @MiamiDadeFire for updated information. pic.twitter.com/8tORIfZfjY — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) June 24, 2021

El edificio fue construido en 1981 y tiene más de 100 unidades repartidas en 12 pisos.

El resto del edificio parece no tener energía en este momento y parece que parte de al menos cuatro niveles fueron totalmente destruidos en el colapso.

🚨 Emergency Hotline has been set up for residents or anyone looking for information. That number is 305-993-1071 #surfsidebeach #miaminews @nbc6 pic.twitter.com/E0l99SkDN2 — Constance Jones (@ConstanceNBC6) June 24, 2021

Aquellos que fueron rescatados o que se encuentran en el área se mantienen alejados del edificio para evitar lesiones por la caída de escombros y para evitar un mayor colapso.