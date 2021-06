“Ni la leí”: Florentino Pérez sobre la carta de Zidane

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez fue entrevistado en el programa El Transistor de Onda Cero y soltó varias perlas sobre los temas más polémicos que envuelven al equipo de la Casa Blanca.

Sobre la ida del entrenador Zinedine Zidane, Florentino afirmó cuáles pudieron ser las razones que lo motivaron a salir del club.

FLORENTINO: "Conociendo a Zidane, me esperaba que se fuera. Ha sido un año muy duro y eso cansa. Estuve toda una tarde intentando convencerle. Me dijeron que la carta no era buena y no la he leído. Esa carta no la ha escrito él".

