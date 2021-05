La carta de despedida de Zidane al Real Madrid: “El club no me da la confianza que necesito”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El ex entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, publicó una carta de despedida en el Diario As explicando las razones por las que decidió irse de la entidad blanca tras culminar la temporada 2020/21 en la que no ganaron ningún título.

⚽ Zidane explica pùblicamente sus razones para abandonar el banquillo del #RealMadrid: 🗣️ "Me voy porque el club no me da la confianza que necesito…" 🗣️ "Se ha olvidado todo lo que he construido…" 🧐 ¿Estás de acuerdo con las apreciaciones del galo? ✏️ #Zidane 🗣️ pic.twitter.com/cBBWZ0IjEz — William Hill ES (@WilliamHillES) May 31, 2021

Zidane ha permanecido ligado al club aproximadamente 20 años. Y es que el francés llegó como jugador en 2001 procediente de la Juventus de Turín. En aquel entonces, el presidente Florentino Pérez estaba en su primer mandato en el club blanco. Posteriormente, fue asistente de Carlo Ancelotti en 2014, y entre 2014 y 2016, el francés empezó a dirigir al segundo equipo, al Real Madrid Castilla.

La carta inicia con el agradecimiento a la institución, al presidente y a los fanáticos del Real Madrid en España y todo el mundo. “Desde hace veinte años, desde el primer día en el que pisé la ciudad de Madrid y me vestí con la camiseta blanca me habéis dado vuestro cariño. Siempre he sentido que había algo muy especial entre nosotros”.

El ganador de tres Champions League consecutivas comentó: “Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito, no me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo. Conozco el fútbol y conozco la exigencia de un club como el Madrid, sé que cuando no ganas te tienes que ir”.

Rumores del próximo técnico

Entre los posibles candidatos que se encuentran para dirigir al Real Madrid se encuentra el exjugador Raúl González Blanco, el italiano Antonio Conte, el argentino Mauricio Pochettino y el alemán Joaquim Low.

Pese a que la directiva blanca no ha designado estratega, sí anunciaron el primer fichaje de la temporada 2021/22. El internacional de Austria, David Alaba, llegó procediente del Bayern de Munich tras finalizar contrato con los bávaros.