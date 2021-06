Pronostican una ola de calor extremo que romperá récords históricos en el noroeste de EE.UU.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una ola de calor histórica amenazará los récords registrados hasta ahora en el noroeste durante este fin de semana y continuará hasta la próxima semana, con peligrosos máximos de tres dígitos en partes de Washington, Oregon, Idaho, Montana y el oeste de Canadá.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ya ha emitido alertas de calor excesivo en gran parte del noroeste, desde el norte de California hasta Idaho antes de esta peligrosa ola de calor. Estas alertas incluyen Seattle-Tacoma, Portland, Salem y Eugene, Oregon; y Spokane, Washington.

Más de 13 millones de personas se encuentran bajo alertas o advertencias de calor excesivo cuando la ola de calor peligrosa y prolongada comience a establecerse en todo el noroeste, según weather.com.

Over 13 million people find themselves under excessive heat watches or warnings as a dangerous and prolonged heat wave begins to set in across the northwest. Stay cool and hydrated if heading outdoors!🌡️🥵 pic.twitter.com/MY6eB4xIir — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) June 24, 2021

Si bien el calor de más de 100 grados es común en partes del oeste e incluso en el interior del noroeste en verano, se pronostica que este calor de tres dígitos se extenderá incluso a lugares típicamente más fríos, como el oeste de Washington.

Además, se espera que este calor excesivo dure varios días, hasta bien entrada la semana que viene, un factor que hace que las olas de calor sean particularmente peligrosas y potencialmente mortales para los más vulnerables.

Al oeste de las Cascadas en Washington y Oregon, el sábado llegará un calor récord que podría prolongarse hasta el lunes, con solo un ligero enfriamiento posible a partir del martes.

Temperatures begin warm up significantly on Saturday. Highs in the 90s across much of the interior with over 100 possible away from the water. (3/8) #WAwx pic.twitter.com/A522EhO4wy — NWS Seattle (@NWSSeattle) June 23, 2021

Muchos sin aire acondicionado en el área

Al igual que la ola de calor del suroeste de la semana pasada, una enorme cresta de alta presión, conocida coloquialmente como cúpula de calor, será responsable del calor tórrido.

Pero a diferencia del suroeste, millones de personas en el noroeste no tienen aire acondicionado en sus hogares, porque no es necesario habitualmente.

“En esta área, no muchas personas tienen aire acondicionado, por lo que no tenemos el alivio que podemos tener en otros lugares que se calientan tanto”, dijo Mary Butwin, meteoróloga del NWS Seattle a CNN.

El calor podría ser letal para los más vulnerables en Seattle y Portland, que ocupan el primer y tercer lugar respectivamente en las principales ciudades de EE.UU. con la menor cantidad de hogares con aire acondicionado.

Since most homes in western WA don't have central AC, here are a few tips on how to keep your home cool this coming weekend. #wawx pic.twitter.com/ILcoCn1mBh — NWS Seattle (@NWSSeattle) June 23, 2021

Temen que se rompan récords históricos

Una ola de calor aún más opresiva se avecina en Portland. La temperatura más calurosa de junio que jamás se sintió en la ciudad fue de 102 grados el 26 de junio de 2006. La temperatura máxima histórica que ha soportado la ciudad fue un escalón más alto, 107 grados (agosto de 1981 y julio de 1964).

De sábado a lunes, los pronósticos apuntan a altas temperaturas en el rango de 100 a 110 grados en Portland, probablemente rompiendo la marca histórica de junio y amenazando la temperatura máxima general en el primer fin de semana completo del verano.

La advertencia de calor excesivo se ha emitido para más de 11 millones de personas en partes de Washington, Oregon e Idaho. En la cuenca de Columbia, el punto caliente típico de la región, el pronóstico de alta temperatura es de 110-112 grados este fin de semana.

Si bien el cambio climático a largo plazo no causa un evento del clima en particular, como una inundación, un huracán o una ola de calor, es probable que tenga al menos alguna influencia en esta ola de calor récord.