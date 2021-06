Ojo clínico: “Monchi”, famoso director deportivo del Sevilla, llenó de elogios a los futbolistas mexicanos

Ramón “Monchi” Rodríguez probablemente sea uno de los mejores directores deportivos del fútbol moderno. El español ha tenido el ojo clínico al momento de traer jóvenes promesas. Actualmente en el Sevilla, “Monchi” elogió a los futbolistas mexicanos que están dando la talla por todo el fútbol de Europa.

Según declaraciones recopiladas por la agencia de noticias EFE, Rodríguez destacó el profesionalismo que ha adquirido el futbolista mexicano e indicó que en la actualidad son jugadores apetecibles para los clubes europeos.

“Ya ha pasado el peaje (los jugadores mexicanos), la frontera del fútbol mexicano hacia el fútbol europeo, ha conseguido madurar las dos cualidades necesarias para jugar y triunfar en Europa, ritmo y competitividad“, explicó el español.

En este sentido, el famoso director deportivo nombró a una gran cantidad de jugadores a los cuales considera que le abrieron camino a otros compatriotas. Cabe destacar que actualmente LaLiga y la Liga MX han establecido acuerdos para fortalecer ambos torneos.

“Jesús Corona, Hirving Lozano, Andrés Guardado, Diego Lainez y Héctor Herrera son todos unos jugadores exitosos que están triunfando en Europa y hay muchos otros que tienen la calidad y por eso juegan en este fútbol“, señaló.

“Monchi” tuvo la oportunidad de compartir con Héctor Herrera, en su estadía en la Roma, y Javier “Chicharito” Hernández en su paso por el Sevilla. En este sentido el dirigente tuvo la cercanía de trabajar junto a ellos y se llevó una buena concepción de los mexicanos.

“Tanto Javier como Héctor son jugadores fáciles de dirigir y de empatizar con ellos; son un ejemplo de profesionales, tengo gratísimos recuerdos de ambos“, expresó.

El español es conocido mundialmente por traer jóvenes promesas a los clubes y, luego de su proceso de desarrollo, los jugadores terminan explotando y siendo vendidos por grandes cantidades de dinero. Entre sus más grandes descubrimientos destacan: Dani Alves, Luis Fabiano, Rakitic, Bacca, Éver Banega, Lucas Ocampos, entre otros.

Great line from Dani Alves in an Instagram Q&A when asked whether he prefers Sevilla or Barcelona. “It’s like asking who do you like more, your mom or your dad?” pic.twitter.com/S51lAMTseX

— Alan Feehely (@azulfeehely) March 28, 2021