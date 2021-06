Verónica Castro explota contra el director de la serie ‘La Casa de las Flores’ Manolo Caro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Verónica Castro ha tomado sus redes sociales para demostrar su postura en cuanto a las últimas declaraciones hechas por el famoso director de series de Netflix Manolo Caro, luego de que fuera cuestionado por la salida de la actriz de la serie.

Castro dejó ver su enojo y explota en contra del director en su cuenta de Twitter oficial, luego de que este afirmara que el motivo de su salida de la serie fue porque hubo personas a su alrededor “que la mal aconsejaron terriblemente”.

De acuerdo con el cineasta “Verónica en ese momento estaba rodeada de gente que la mal aconsejó terriblemente y que la llenaron de inseguridades porque había personajes que habían brillado más, cuando realmente, si eres Verónica Castro, yo creo que no te tienes que preocupar de nada en la vida, más que disfrutar tu carrera, disfrutar lo que haces y cómo te quiere público”, se le escucha expresar para el programa de televisión Chismorreo.

Luego de esto la misma actriz a través de sus redes sociales ha salido a desmentir las declaraciones dejando muy claro, los motivos de su sorprendente salida, luego del éxito obtenido.

“Repito no deje la serie arregle con Netflix y Manolo Caro dijo que solamente tres capítulos y que trabajaría con la voz en off todo el resto, porque hablaría muerta y eso no lo acepte“, expresó a sus seguidores.

Repito no deje la serie arreglé con Netflix y Manolo Caro dijo que solamente tres capítulos y que trabajaría con la voz en Off todo el resto porque hablaría muerta y eso fue lo que no acepte https://t.co/y72OJwT3SE — Verónica Castro (@vrocastroficial) June 25, 2021

En otro reciente tweet continuó despotricando contra el director mexicano, aunque no lo ha mencionado directamente lo ha llamado “mentiroso“.

“Disculpen la verdad no vale la pena nombrar a la gente mentirosa. Que Dios lo perdone y lo bendiga“, finalizó.