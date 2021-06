Video: Los golazos de Nani e Higuaín en el derbi de la Florida

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En el primer enfrentamiento del novel derbi de la Florida entre Inter de Miami y Orlando City de la temporada 2021 de la MLS se inclinó a favor del equipo violeta.

La victoria de Orlando 1-2 en Fort Lauderdale le permite al equipo que dirige Óscar Pareja mantenerse como principal escolta de New England Revolution a dos unidades en la Conferencia Este.

En el derbi de la Florida las figuras fueron los jugadores franquicia de cada equipo, el portugués Nani y el argentino Gonzalo Higuaín, que reapereció después de ausentarse en la derrota 0-1 vs DC United.

Higuían, que ingresó como suplente, marcó el gol de la ventaja parcial 1-0 a favor del Inter de Miami.

GONZALO. HIGUAIN. 🔥 Just minutes after entering the game, he puts @InterMiamiCF on top 💪f pic.twitter.com/ffHJvatIRy — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 26, 2021

La igualdad llegó gracias a una asistencia de Nani que convirtió el estadounidense Christopher Mueller.

El gol de la victoria lo firmó Nani, quien anotó desde larga distancia el 1-2 definitivo.

En la acera del equipo que preside David Beckham, la crisis de resultados incrementa a cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria.