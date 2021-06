Viuda de John McAfee exige se investigue su muerte porque duda de la hipótesis de suicidio

La viuda de John McAfee, el controvertido magnate de software antivirus, dijo que su esposo no tenía tendencias suicidas y culpó a las autoridades estadounidenses de “esta tragedia”.

John McAfee fue hallado muerto en su celda en una prisión cerca de Barcelona el miércoles y que las autoridades informaron que su muerte ocurrió presuntamente por suicidio.

McAfee, de 75 años, tuvo varios enfrentamientos con la ley y estaba esperando la extradición a Estados Unidos luego de ser acusado de evasión fiscal el año pasado.

En declaraciones a los periodistas fuera de la prisión el viernes, Janice McAfee exigió una investigación exhaustiva de su muerte y dijo que duda de la hipótesis de suicidio y exige “respuestas sobre cómo pudo suceder esto”, reportó CNN.

