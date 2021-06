La madre de Britney Spears está “muy preocupada” por su famosa hija

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El pasado miércoles Britney Spears compareció ante un tribunal para tachar de “abusiva” la tutela a la que ha vivido sometida desde 2008 y a la que ahora espera poner punto final sin necesidad de someterse a más evaluaciones psicológicas.

Su testimonio ante la jueza que estudia su caso -cuya transcripción no ha tardado en difundirse a través de las redes sociales- ha provocado que un sinfín de celebridades como su ex Justin Timberlake o su amiga Paris Hilton salgan en su defensa para reclamar el derecho de la cantante a tomar las riendas de sus finanzas y de su carrera.

Ahora, la madre de la artista, Lynne Spears, se ha pronunciado por medio de un abogado que actúa en su nombre para ofrecerle todo su apoyo. Su representante legal, Gladstone Jones, ha descrito a Lynne como una “madre muy preocupada” que espera además que se escuchen las peticiones de su famosa hija para que se le permita elegir a su propio equipo legal y cambiar sus condiciones de vida.

El pasado mes de abril Lynne inició los trámites necesarios para impugnar la cifra de 890.000 dólares que su ex marido Jamie Spears solicitaba para pagar los honorarios de sus abogados por cuatro meses de trabajo. Ella insistía en que gran parte de esos gastos eran “procesal y sustancialmente inapropiados”, y el padre de Britney contraatacó alegando que su ex no había mostrado ningún interés por los asuntos económicos de la princesa del pop hasta hacía relativamente poco.

Estas desavenencias encajan con las declaraciones de la propia Britney, que acusó a su familia -sin mencionar nombres- de lucrar a su costa y confesó que no descartaba demandarlos en un futuro. “Teniendo en cuenta que mi familia ha vivido de mi tutela durante 13 años, no me sorprendería que alguno de ellos tuviera algo que decir al respecto y que en un futuro afirmara: ‘No creemos que esto deba terminar, tenemos que ayudarla’. Sobre todo si se me permitiera exponer todo lo que me han hecho”, declaró.

