El hombre que saltó de un avión en LAX es mexicano y encara 20 años en prisión

Un ciudadano mexicano fue acusado de cargos federales por obstaculizar el pasado viernes el proceso de despegue de un avión en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) al abrir la puerta de emergencia y saltar de la aeronave, informó el Departamento de Justicia (DOJ).

Luis Antonio Victoria Domínguez, de 33 años, oriundo de La Paz, México, fue acusado de interferir el trabajo de los miembros de la tripulación de vuelo y asistentes en un vuelo que iba a salir de Los Ángeles rumbo a Salt Lake City, en Utah, explicó el DOJ en un comunicado el lunes a última hora.

El incidente ocurrió la noche del viernes, cuando un avión de United Express operado por SkyWest Airlines se dirigía hacia la pista para despegar.

Victoria Domínguez supuestamente se levantó del puesto, desobedeciendo las órdenes de quedarse sentado y se acercó a la cabina del piloto, golpeó la puerta e intentó ingresar a este espacio restringido.

A man was hospitalized after he opened a door on a moving SkyWest Airlines plane and "exited onto the taxiway" at Los Angeles International https://t.co/R4PZJdPGvz

— ABC30 Fresno (@ABC30) June 26, 2021