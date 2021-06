AMLO inaugura en mañanera sección “Quién es quién en las mentiras de la semana” contra las “fake news”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador presentó durante su conferencia mañanera una nueva sección llamada “Quién es quién en las mentiras de la semana” que busca desmentir presunta información falsa que difunden periodistas, medios de comunicación tradicionales y redes sociales opositores a su gobierno.

“Esta sección destinada a dar a conocer las mentiras que se difunden en medios de información convencionales y redes sociales para que se vaya contando con información, con elementos y tengamos una ciudadanía muy consciente, no susceptible de manipulación y que prevalezca siempre la verdad, que es la que nos hace libres”, señaló.

Y ahora sí, porque ustedes lo pidieron: Quién es quién en las mentiras de la semana. Presenta, Ana Elizabeth García Vilchis. #mañanera pic.twitter.com/BPcxKy8tDW — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 30, 2021

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario mexicano aclaró que esta sección no busca censurar a periodistas ni medios, pero si dar a conocer las mentiras que se difunden en medios tradicionales.

“Que se asuma la responsabilidad de que se le debe respeto a la gente, no se puede mentir impunemente y en los últimos tiempos por el predominio de la política neoliberal o neoporfirista, la mentira en los medios se convirtió en una constante y no había derecho de réplica. Ahora sí hay réplica, se garantiza el derecho a la información, no hay censura y hay libertades plenas”, expresó.

La nueva sección que inició este miércoles 30 de junio de 2021, fue presentada por la periodista de La Jornada, Ana Elizabeth García Vilchis, quien también es Directora de Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia.

¿De qué se tratará la sección? De discutir "libremente" sobre la información que se publica, ante el "uso negligente de la información". ¿Cómo lo ven? pic.twitter.com/Z34yLO7v9H — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 30, 2021

Durante su exposición, García Vilchis presentó cinco presuntas “fake news” que se difundieron en los medios de comunicación durante la semana, entre las que están: el supuesto espionaje a periodistas difundido por el diario El Universal; la contratación del gobierno de México con empresa inexistente por 35 millones de vacunas de CanSino de la periodista Peniley Ramírez; el presunto exceso de basura radioactiva que acecha a la central nuclear de Laguna Verde; la difusión en redes sociales de que el presidente mexicano pasó supuestamente frente a un sicario armado durante una gira de trabajo por los estados, información que fue replicada en Twitter por los periodistas Joaquín López Dóriga y Salvador García Soto; así como que la Guardia Nacional había entrado a la Universidad de las Américas de Puebla, una información también difundida en Twitter por Raymundo Riva Palacios.

Dicen que no se trata de perseguir ni censurar y… presentan notas y señalan a medios y periodistas 👇👇 pic.twitter.com/9zsEDb8bwF — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 30, 2021

Después de la exposición el mandatario tabasqueño aseveró que esto no representa una censura pero que “se está viviendo uno de los peores momentos del periodismo en México“.

Indicó que lo que se busca es que haya un cambio en los medios de comunicación para que “no haya mentiras, calumnias y se informe con la verdad”.

Criticó “cómo algunos se tragan todos estos platos de mentira porque es lo que domina, es el pensamiento dominante, afortunadamente hay una corriente nueva y la gente está cada vez más consciente”, dijo.

Recordó el manejo de la información tras el accidente de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México sirvió para orquestar un ataque en su contra y criticó a los medios extranjeros como el The New York Times por, según él, manipular la información “esto no es un asunto sólo de México, es una crisis mundial de los medios de información”, expresó.

Periodistas reaccionan en Redes Sociales a la nueva sección del presidente

A través de sus respectivas redes sociales, algunos de los periodistas señalados en la conferencia mañanera en la nueva sección del presidente Andrés Manuel López Obrador, reaccionaron a los señalamientos.

Raymundo Riva Palacio señaló a través de su cuenta de Twitter que el presidente tabasqueño “escaló sus ataques a la prensa y periódicos independientes”.

El presidente @lopezobrador_ escaló hoy sus ataques a prensa y periódicas independientes. Cómo lo hace diariamente con todo aquello que ejerza su derecho a disentir, con mentiras y arengas al linchamiento. — Raymundo RivaPalacio (@rivapa) June 30, 2021

Por su parte Salvador García Soto señaló que agradece al presidente llamarlo columnista estrella y mencionó que corrigió en su momento la información difundida.

A @lopezobrador_ le agradezco lo de "columnista estrella", aunque no me lo crea.Y corregí ese día q no era sicario, pero sí comunitario armado, figura ambigua, vinculada al narco y fuera de la Constitución. Si para el presidente eso es normal, se entiendel fracaso de la seguridad pic.twitter.com/yQ5xAZSBLg — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) June 30, 2021

