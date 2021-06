Furor en redes sociales: el entrenador de Hungría, Marco Rossi, se burló de Francia, Alemania y Portugal tras caer eliminadas

La Eurocopa 2020 está dejando grandes emociones y múltiples sorpresas. Los octavos de final fueron el “cementerio” de grandes selecciones que aspiraban al título. Portugal, Francia, Holanda, Croacia y Alemania quedaron fuera del torneo en esta fase. En este sentido, el entrenador de Hungría, Marco Rossi, se burló de las tres selecciones que conformaban, junto a los húngaros, el “grupo de la muerte”.

View this post on Instagram

Irónicamente, la tres selecciones que trascendieron en el Grupo F, sucumbieron en octavos. Portugal, Francia y Alemania. Hungría fue la única selección del sector que no pudo trascender, aunque dejó una buena imagen luego de solo perder un partido. Pero el polémico entrenador italiano no se quedó callado ante el singular hecho y posteó una fotografía junto con una descripción que dice: “Nos vemos en la playa”.

El la curiosa imagen sale Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer y Kylian Mbappe con una maleta en sus manos en la que hace referencia al inicio de sus vacaciones tras la rápida eliminación de la EURO. En el montaje también aparece el propio seleccionador de Hungría.

🤯 THE FAVORITES HAVE BEEN VANQUISHED 🤯

Switzerland with one of the biggest upsets in EURO history and France are OUT 😱 pic.twitter.com/GjGewEGkUd

— International Champions Cup (@IntChampionsCup) June 28, 2021