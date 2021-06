Incendio al norte de California amenaza granjas de marihuana

Uno de los incendios forestales en el norte de California que surgió a raíz de las tormentas eléctricas de montaña la semana pasada, el llamado incendio Lava ha quemado más de 17,591 acres hasta el miércoles y estaba contenido en un 19% hasta el miércoles por la mañana, según el servicio de datos sobre incendios Inciweb, y amenaza potencialmente una red masiva de granjas de marihuana en el área.

Los equipos han avanzado en la protección de las comunidades amenazadas por el incendio en el norte del estado, pero las órdenes de evacuación siguen vigentes para miles de personas en el condado de Siskiyou a medida que el incendio forestal continúa, dijeron las autoridades el miércoles.

The #LavaFire ironically looks like an erupting volcano next to Mount Shasta (an active volcano), with the pyrocumulus plume briefly shooting up to ~35,000 feet in the last hour going out of the frame of the webcam! For reference, Mount Shasta is 14,180 feet tall. #CAwx #CAfire pic.twitter.com/S3G6TY79yA

El incendio forestal está ardiendo a unas 4.5 millas al sureste del lago Shastina y a 3.5 millas al noroeste de la comunidad de Weed.

Yesterday, I went to Siskiyou County and was briefed on the #LavaFire that has forced residents to evacuate and has now burned over 13,300 acres.

Grateful for CA’s firefighters that are working around the clock to battle these dangerous flames. pic.twitter.com/Qen6I45hip

