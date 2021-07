VIDEO: “Ganamos la elección”, Trump a Jorge Ramos, “no usted perdió el colegio electoral”, le respondió

El periodista de Univision Jorge Ramos estuvo en el sur de Texas para escuchar más sobre los planes del gobernador Greg Abbott para la inmigración y el muro fronterizo, lugar en el que el expresidente Donald Trump fue invitado para dar su opinión sobre el muro que él mismo impulsó durante su campaña en 2016. Ahí el también empresario fue cuestionado por Ramos sobre si aceptaría al fin que perdió la elección.

Real America with Jorge Ramos was in South Texas to hear more about Gov. Greg Abbott’s plans for immigration and a border wall. To support those plans, he invited former president Donald Trump for a look. Here is what both said regarding the border wall and the election. pic.twitter.com/HXwKG7yb1k

