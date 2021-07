El video de mujer que acusó a transgénero de exponer sus genitales en spa desató enfrentamientos con Antifa en Los Ángeles

A finales de junio, una clienta de Wi Spa, en Los Ángeles, denunció que una persona transgénero mostró su pene a mujeres, incluidas menores, que estaban en el establecimiento.

El video publicado el 27 de junio se volvió viral y desató manifestaciones contra el establecimiento, a fin de exigir acciones sobre transgénero, no por su condición en sí, sino porque su reasignación sexual no ha sido completada y las clientas consideran ofensivo que expongan sus genitales.

“¡Es un hombre! ¡Es un hombre! ¡No es una mujer!“, grita un cliente.

La mujer que habla casi todo el tiempo en el video cuestiona a la responsable del lugar en aquel momento.

“Entonces, ¿está bien que un hombre vaya a la sección de mujeres, muestre su pene frente a mujeres, niñas pequeñas, menores de edad, en su spa? Wi Spa lo aprueba, ¿es eso lo que estás diciendo?”, cuestionó.

Otro cliente quso intervenir le dijoa la mujer que se fuera a otro lugar si se sentía ofendida.

A man flashed his penis in front of little girls at a spa and was allowed to do it because he claimed to be a woman. If you watch this video and find yourself siding with the man, please realize that you are not only insane but evil.

— Matt Walsh (@MattWalshBlog) June 27, 2021