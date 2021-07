Chipotle ofrece comida gratis como parte del mes nacional de la vacunación

Chipotle está ofreciendo una promoción en donde compras uno de sus platillos y te llevas otro gratis en apoyo al mes nacional de vacunación de la Casa Blanca. La promoción podrá ser válida sólo este martes 6 de julio a partir de las 3 p.m. hasta el cierre en la mayoría de las sucursales que la compañía tiene en Estados Unidos.

Sin embargo, la oferta sólo será vigente en los restaurantes y no será válida para los pedidos en línea o mediante la ampliación móvil.

“Estamos animando a nuestros fans a regalar un producto Chipotle a sus amigos como recompensa por vacunarse”, dijo Chris Brandt, Director de Marketing de Chipotle, en un comunicado de prensa.

Todo lo que tienes que hacer para que tu promoción sea válida es decir al cajero la contraseña “Amigos BOGO” para canjear un plato gratis con la compra de otro platillo igual o de mayor valor.

The BOGO promotion is valid today only. See https://t.co/uQrL6MnBxG for full terms -Soph

— Chipotle (@ChipotleTweets) July 6, 2021