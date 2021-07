Para parar la comezón en la piel elige los productos adecuados

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La comezón puede volverte un poco loco, alterar tu sueño, robar tu concentración y dejarte deseando poder salirte de tu piel.

Rascarte suavemente para controlar la sensación incómoda está bien. Pero si te rascas hasta el punto de desconcentrarte o tanto que le haces daño a tu piel, que puede permitir que las bacterias entren en ella, es posible que estés buscando estrategias para detener la picazón.

Muchas personas recurren a uno de los productos tópicos contra la picazón de venta libre en los estantes de las farmacias.

Estas cremas, geles y lociones pueden ser muy efectivas, dice Gil Yosipovitch, MD, profesor de dermatología y presidente de la cátedra Stiefel de dermatología médica en la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami, siempre que elijas el producto adecuado para tu problema particular de picazón y sigas las instrucciones de la etiqueta.

Averigua qué te está provocando la comezón

“El verano está por llegar y viene acompañado de la hiedra venenosa y otras plantas que provocan picazón, muchos insectos y, por supuesto, quemaduras solares“, dice Jessica Krant, MD, MPH, profesora clínica asistente de dermatología en SUNY Downstate Medical Center en la ciudad de New York, y dermatóloga en práctica privada en Manhattan. Con estos, es fácil identificar el problema.

Pero otras causas de comezón podrían no ser tan obvias. Las infecciones micóticas y las alergias de contacto (las reacciones imprudentes generalmente de corta duración que algunas personas tienen a partir de sustancias como cosméticos o ciertos tejidos o metales) son comunes en climas más cálidos. Y aunque la piel seca es un problema mucho más frecuente en los meses de invierno, también puede aparecer ahora.

Si no estás seguro de por qué te pica o te sientes extremadamente incómodo, ya que no puedes dormir toda la noche debido a la necesidad de rascarte, por ejemplo, consulta con tu médico.

“La picazón es una de las quejas más comunes en las visitas a un dermatólogo, pero la picazón es causada por tantas cosas diferentes que es difícil tener un protocolo o método establecido para abordarlo”, dice Krant. “Una historia clínica cuidadosa y un examen físico por parte del dermatólogo pueden ayudar mucho a identificar la verdadera causa y solucionar esto lo más rápido posible”.

Prueba un par de pasos sencillos primero

Está bien probar un analgésico de venta libre para las picaduras de insectos y erupciones en la piel. Para otros problemas, mantener fresca la piel con picazón podría aliviar las ganas de rascarse un poco, dice Yosipovitch. Prende un ventilador o el aire acondicionado cuando hace calor o duerme con la parte del cuerpo que te pica fuera de las sábanas por la noche, por ejemplo. “A veces, las compresas de agua helada pueden ayudar a aliviar la comezón en la piel y, a veces, el yogurt natural frío o las compresas de leche de vaca fría pueden aliviar la picazón leve sin necesidad de medicamentos de venta libre o recetados”, dice Krant.

Y sin importar lo que esté detrás de la picazón, usar un humectante suave y libre de fragancia (busca lanolina, glicerina, petrolato o una combinación de estos en la etiqueta) 2 o 3 veces al día podría ayudar.

Si es una simple resequedad la que causa la picazón, usa jabones y lavados corporales que sean suaves, sin perfume y libres de alcohol. Debido a que el jabón y el agua pueden eliminar los aceites protectores de la superficie de la piel, no te duches ni bañes durante un tiempo prolongado y usa agua tibia. Humecta después, mientras la piel aún está ligeramente húmeda. Evita las duchas prolongadas y calientes y las grandes cantidades de jabón. Ambos pueden resecar la piel, lo que provoca picazón, dice Krant.

“Si el cuidado suave de la piel y crema hidratante abundante no están aliviando tu comezón, puede ser el momento de probar un producto contra la picazón de venta libre”, dice Krant.

Elige el producto correcto

Aquí abordamos los ingredientes activos que es probable que veas en las etiquetas y cómo elegir sabiamente.

Hidrocortisona: la concentración del 1% de esta crema esteroide, que alivia la picazón mediante la reducción de la inflamación, está en una gran variedad de productos de venta libre contra la picazón, como Aveeno 1% Hydrocortisone Anti-Itch Cream, Cortizone 10 Maximum Strength Ointment y otros genéricos.

“Si aliviar la piel seca no reduce la necesidad de rascarte en unos pocos días, la hidrocortisona es una buena opción”, dice Ethan Lerner, MD, PhD y profesor asociado de dermatología en la Escuela de Medicina de Harvard, cuyo laboratorio en el Hospital General de Massachusetts estudia la comezón en la piel. “También es buena para las erupciones por picazón, como las reacciones cutáneas debidas al níquel en las joyas, hebillas y broches en la ropa, y a los irritantes en los productos de lavandería”. La hidrocortisona de farmacia también puede ayudar a calmar la picazón anal y las molestias de la psoriasis y el eczema.

Evita la hidrocortisona para la picazón alrededor de los dedos de los pies o en el área vaginal o la ingle, que podría ser causada por una infección micótica. “Los corticosteroides en realidad pueden empeorar estas infecciones al reducir la inmunidad, para que el hongo pueda desarrollarse”, dice Lerner. “En su lugar, elige un producto antimicótico diseñado para tu problema de picazón”.

Calamina: el uso de la loción tradicional de calamina, que se encuentra en productos como Caladryl Skin Protectant Lotion y genéricos, es menos común que la hidrocortisona. Pero esta mezcla de óxido de zinc y óxido férrico es muy eficaz para aliviar la comezón y secar las erupciones con ampollas provocadas, por ejemplo, por la hiedra venenosa, el roble y el zumaque, dice Lerner. También puede ayudar con las picaduras y mordeduras de insectos.

Difenhidramina: las cremas, geles y aerosoles contra la picazón que contienen este antihistamínico, como Benadryl Extra Strength Itch Stopping Cream y genéricos, actúan bloqueando los efectos de picazón de la histamina, un compuesto que se produce en la piel durante una reacción alérgica.

La difenhidramina tópica a veces se recomienda para el alivio a corto plazo de la picazón relacionada con picaduras de insectos o urticaria, pero tanto Lerner como Yosipovitch advierten que puede irritar la piel, además del hecho de que algunas personas son alérgicas a ella.

“Una crema de hidrocortisona de venta libre funcionará igual de bien para las picaduras de insectos y las alergias de contacto”, dice Lerner. Si usas un producto para la piel de difenhidramina, no lo hagas durante más de 7 días. Y no uses otros productos de difenhidramina, incluyendo píldoras, mientras usas un producto para la piel que contiene este ingrediente contra la comezón.

La difenhidramina no es una buena opción para la picazón crónica, como la causada por la psoriasis, el eccema, el herpes, el daño nervioso (neuropatía) u otras afecciones médicas. “La difenhidramina no es una buena opción para la picazón crónica”, dice Yosipovitch. “Resulta que la histamina no es un factor importante en los problemas de comezón de la piel a largo plazo de la manera que puede ser útil en casos de corto plazo”.

Pramoxina: este anestésico suave a menudo se agrega a los productos contra la picazón que también contienen hidrocortisona u otros ingredientes activos, como Aveeno Anti-Itch Concentrated Lotion (que también contiene calamina), CeraVe Itch Relief Moisturizing Lotion, Gold Bond Medicated Anti-Itch Lotion (que también contiene mentol) y genéricos. A menudo se encuentra en los productos para la picazón anal, así como en las cremas contra la comezón de uso general. “Es eficaz para aliviar el dolor y la picazón; lo puedes encontrar en productos para picaduras de insectos, hiedra venenosa, roble o zumaque, y para hemorroides”, dice Yosipovitch.

Mentol: este ingrediente mentolado, que se encuentra en productos como Eucerin Calming Itch-Relief Treatment y genéricos, activa las fibras nerviosas que envían sensaciones frías y heladas al cerebro, distrayéndote de la picazón, dice Yosipovitch.

“El mentol puede ser muy efectivo para la piel con picazón, pero no es para todos”, dice. “Si pararte debajo de una ducha fría alivia tu picazón, el mentol puede funcionar para ti. Los productos con eucalipto o alcanfor tienen efectos similares, pero tengo dudas sobre estos. Podrían agravar la picazón”.

Capsaicina: si la causa de tu picazón es una neuropatía, el daño de los nervios a menudo relacionado con la diabetes, entonces este ingrediente del chile podría ayudar, dice Yosipovitch. Sé paciente y ten cuidado, aconseja. Sigue cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta y no lo uses cerca de los ojos, la boca o los genitales: “realmente puede quemar”, dice. Podría tomar varios días para notar una mejora. Encontrarás en el mercado una variedad de genéricos y productos de marca que contienen 0.025% de capsaicina, como Capzasin.

Cuándo necesitas consultar a un médico

Haz una cita si tu malestar no se ha resuelto con tratamientos caseros después de varios días, si necesitas usar una crema para la picazón de farmacia durante más de dos semanas, si tienes picazón severa y no puedes identificar la causa, o si tu piel está enrojecida, caliente, tienes hinchazón o pérdida de líquido, o si la picazón es generalizada o cubre grandes áreas de la piel.

“Además, ten en cuenta que algunas erupciones por picazón pueden contener infecciones bacterianas o micóticas, que no se curan con esteroides tópicos, y de hecho pueden estar parcialmente enmascaradas, confundiendo el panorama”, dice Krant. “Por esta razón, cualquier cosa que no mejore completamente en pocos días debe ser vista por un dermatólogo por seguridad”.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.