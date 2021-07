Marysol Sosa arremete en contra de su hermana Sarita por asegurar que es hija única de José José

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Hace unos días se dio a conocer que Sarita Sosa está dispuesta a pelear por la herencia de José José, por lo que, junto a su mamá, la señora Sara Salazar, han hecho una petición ante la corte de Estados Unidos para que sean declaradas oficialmente como las administradoras de los bienes que dejó el cantante.

Sin embargo, otro dato que provocó la molestia de la familia del cantante en México, fue que Sara Sosa aseguró que ella y su madre son la única familia del intérprete, omitiendo por completo la existencia de Anel Noreña, Marysol y José Joel.

Fue durante una entrevista con el programa ‘Venga la Alegría’, en donde la hija mayor del “Príncipe de la Canción” expresó su molestia por la forma en que su hermana está ocultando información no solo a ellos, sino que incluso lo ha hecho ante las autoridades.

“Me sorprende esta parte en la que ya nosotros no existimos. Esta parte de: ‘omítanlos, esos no existen’. No entiendo por qué, la verdad, al día de hoy, e insisto tienen todo el derecho de ir a meter documentación de lo que gusten“, señaló.

Y reitera su preocupación debido a que, como ya lo había mencionado su hermano días antes, Sarita podría estar cometiendo un delito: “El hecho de estarnos quitando, borrando de la lista como familia del señor, inclusive yo creo que la puede a ella meter en un problema porque es irle a decir mentiras a la corte de Estados Unidos. El comportamiento de esta muchacha al día de hoy sigue siendo errado, mal hecho, sigue diciendo mentiras. No sé si su plan ahora sea engañar al juez“, explica.

Dijo no entender qué la llevó a pensar que podría burlarse de la autoridad con esa facilidad.

“Me sorprende porque tengo entendido que se pueden meter en problemas con la ley de allá (Estados Unidos). No es correcto que ella mintiera a la corte de su país cuando su padre fue una gran figura, nuestro señor padre. Está el historial de la vida de mi papá en donde estamos José Joel, estoy yo y está ella. No entiendo por qué al día de hoy no fue capaz de escribir nuestro nombres”

En cuanto a la propiedad en la que actualmente vive Sarita en Miami, y que en realidad podría ser parte de la herencia que recibiría Anel Noreña tras ser nombrada albacea en el testamento de México, Marysol asegura que no está en sus planes dejar a su media hermana en la calle: “No es la fortuna, no es la herencia. Mi objetivo al día de hoy es el hecho de que se haga justicia, de que finalmente nos puedan ver a la cara y nos puedan decir: ‘ok, pasó esto e hicimos esto’“.

La también cantante reitera su molestia porque hasta el momento no han recibido una explicación de lo que en realidad sucedió con su padre, así como su reciente falta al negar su existencia.

“Teniendo toda la posibilidad y la oportunidad de marcarnos en cualquier momento, no lo han hecho al día de hoy. Habiendo ido a hacer lo que acaban de hacer, insisto con todo el derecho de hacerlo, con todo gusto, pero de eso a que ahora me niegas, niegas mi existencia, uy”.

También te puede interesar: