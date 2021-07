Nueva agresión de Florentino Pérez: “Del Bosque es la mentira más grande que he visto en mi vida. Es un zoquete”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Real Madrid es tendencia, pero no es por un título o un fichaje galáctico. El conjunto merengue está a la vista de todos por los polémicos audios de Florentino Pérez que fueron revelados al público. Los testimonios van desde decirle “perrito faldero” a Iker Casillas, hasta tildar de “anormal y enfermo” a Cristiano Ronaldo. Sin embargo, aún hay más y Vicente del Bosque también fue salpicado por los despectivos comentarios de Florentino.

“Vamos a ver, a Del Bosque no le ofrecen trabajo porque todo el mundo sabe que no es entrenador. Yo la verdad, esto no lo puedo decir de ninguna manera porque no le quiero ofender, pero la gente sabe, el mundo del fútbol sabe que no es entrenador“, expresó el presidente del Real Madrid, en unas grabaciones difundidas por El Confidencial, de 2006.

Se acaba de publicar otro audio más: "Vicente Del Bosque ni sabe entrenar ni sabe de táctica. Es un zoquete. No le ofrecen trabajo porque todo el mundo sabe que no es entrenador. Es la mentira más grande que he visto en mi vida" Florentino Pérez, 2006 pic.twitter.com/nyr2lJ3sgq — Cruyffistas (@cruyffistas) July 14, 2021

Estas declaraciones fueron posteriores a la pasantía del ex entrenador español al mando de la “Casa Blanca”. Vicente del Bosque dirigió al conjunto merengue desde 1999 hasta el año 2003, aunque con anterioridad asumió un par de interinatos. Durante ese tiempo el estratega consiguió varios títulos, pero esto parece no haber sido suficiente para que Florentino Pérez se llevara una buena concepción de él.

“Ese es el gran problema de Del Bosque. Mira, Del Bosque no es entrenador (…) Del Bosque es la mentira más grande que he visto en mi vida. No ha entrenado en su vida, ni sabe entrenar, ni sabe dirigir personas, ni sabe de táctica, ni sabe de físico ¡No sabe nada, es un zoquete!“, sentenció el empresario.

Los títulos de Vicente del Bosque como entrenador

El español tiene un importante palmarés en su historial como estratega. Del Bosque logró conseguir dos ligas de España, dos UEFA Champions League, una Supercopa de España, una Supercopa de Europa, una Copa Intercontinental, una Eurocopa, un Mundial de Fútbol y recibió el premio al Entrenador del Año en 2001.

💥 La parada de Casillas, la maestría de Del Bosque, el doble pivote… ➡ Estas fueron las claves del Mundial 2010https://t.co/5eT2cy4vX5 pic.twitter.com/AKv61KVZNu — RTVE Deportes (@deportes_rtve) July 11, 2021

