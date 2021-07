Playas de Los Ángeles reciben visto bueno para reabrir tras derrame de aguas residuales

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles dio la autorización para reabrir las playas tras el derrame de aguas residuales ocurrido el pasado domingo en la planta de recuperación Hyperion.

Los resultados de pruebas a muestras del agua del océano practicadas durante dos días determinaron que cumplían con los niveles de calidad aceptable a las normas del estado.

Public Health Reopens Swim Areas Around Dockweiler State Beach and El Segundo Beach. Tests results confirm beaches are safe to reopen. View https://t.co/HHqFhqi4XK for more. pic.twitter.com/MrWOc7L38z

— LA Public Health (@lapublichealth) July 15, 2021