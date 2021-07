Reportera del ‘El Gordo y la Flaca’ terminó en el hospital

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Gelena Solano, reportera de ‘El Gordo y la Flaca’ terminó en el hospital, y el diagnóstico no ha sido nada favorable por lo que deberá cuidarse muchísimo de por vida para no llevarse un nuevo susto.

La periodista dominicana estaba terminando su segmento para ‘El Gordo y la Flaca’ desde New York, donde reside, cuando Raúl de Molina y Lili Estefan, le preguntaron cómo se sentían ya que se habían enterado que había estado en el hospital.

“Sí, estuvo 5 días hospitalizada y ya me siento mucho mejor“, comenzó explicando Gelena, a quien no se le veía con buen semblante, aun queriendo disimularlo.

“¿Pero qué fue lo que te pasó?“, le preguntó De Molina, quien siempre bromea con ella, pero ambos se tienen un enorme cariño de tantos años que trabajan juntos, y en más de una ocasión se lo han expresado públicamente.

“La pandemia… El año entero yo tenía un dolor grandísimo en la boca del estómago. Durante esta misma fecha mi hermanita estuvo hospitalizada, estuvo 19 días en coma, me empezó a crecer muchísimo el estómago, estaba hinchada”, siguió relatando la periodista dominicana.

Lo cierto es que esa complicación y en especial en la pandemia, terminó empeorando más su salud sin saberlo. ¿Cómo? Una infección de alto riesgo.

“Me empezó a dar una infección viralizada, el estómago no estaba bien. Aparte de que yo no estaba tomando mucha agua, me mantenía todo el tiempo tomando café, no estaba comiendo frutas, ni vegetales”, contó Solano.

La infección se desparramó en su estómago y le provocó un daño mayor y permanente: “Tengo una gastroeteritis crónica, y una pequeña hernia… Me tengo que cuidar muchísimo y estoy con antibióticos“, concluyó.

Recordemos que el 2020 fue un año de muchas pruebas para Gelena, no solamente por la pandemia que vivió el mundo entero, sino porque su hermana menor estuvo entre la vida y la muerte durante meses cuando se realizó una cirugía estética que salió mal.

A los 19 días en coma, aislada y sin poder recibir visita de su familia, justamente por los protocolos de COVID-19, le siguieron meses y meses de estabilizarla y rehabilitación.

Ahora será la periodista quien tenga que estar más pendiente de su salud, no solo tomar medicamentos, sino también hacer una dieta más equilibrada. Ya no solo para mantener una de las cinturas más pequeñas del mundo del entretenimiento, sino su vida.

MIRA AQUÍ COMO GELENA SOLANO CUENTA LO QUE ESTÁ PASANDO CON SU SALUD: