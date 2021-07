Pepe Aguilar advierte que no podrán trabajar con él si no se vacunan contra el COVID-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Pepe Aguilar se pronunció en contra de las personas que no se quieren vacunar y ponen en riesgo al resto de la población.

Durante una transmisión en vivo con cerca de 2 millones de seguidores de Instagram, el cantante alzó la voz para pedir a sus fanáticos que acudan a vacunarse contra el COVID-19, pues de seguir empeorando las condiciones de salud a nivel mundial a causa de la pandemia, habría lamentables consecuencias en la economía y una vez más se vería afectado el gremio artístico.

Es por ello que, visiblemente molesto, exigió respeto para quienes han seguido todas las medidas para prevenir más contagios, una de ellas las vacunas. Evitando hablar de las supuestas teorías de conspiración que han surgido, “El Gigante de la Canción Ranchera” hizo un llamado principalmente a la gente que vive en Estados Unidos para que acuda a vacunarse.

“Que la gente no se quiera vacunar en países como Estados Unidos en donde sobran las vacunas, se me hace una verdadera irresponsabilidad y denota una gran ignorancia. Tu derecho se acaba dónde empieza el mío y mi derecho es que yo sí quiero estar vacunado y no quiero que me enfermes“, explicó durante la transmisión en vivo que realizó el pasado domingo.

El papá de Ángela, Aneliz y Leonardo Aguilar destacó que no está de acuerdo con las personas que no se quieren vacunar, y puso como ejemplo a su familia, quienes han seguido todas las recomendaciones de las autoridades en temas de salud.

“Yo soy una prueba, mi familia es una prueba de eso, estamos vacunados, nos seguimos cuidando y no estamos exentos de enfermarnos, lo tenemos claro y por eso andamos con el cubrebocas”, explicó.

El hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre continuó la controversia al asegurar que, las personas que trabajan para él y que no quieran seguir las reglas los mandará a descansar a su casa.

“Yo tengo personas en mi administración, en mi organización, que tampoco están de acuerdo con vacunarse, ¿y qué crees que les va a pasar?, pues los voy a tener que dejar en su casita, hasta que se vacunen, mientras no se vacunen, no pueden trabajar conmigo, nadie puede trabajar conmigo que no esté vacunado, nadie”.

Y aseguró que, aquellos quieran seguir colaborando con él, deberán cumplir con las reglas de su casa:

“¿Y qué me van a decir, que es anticonstitucional?, ni madres… es mi casa, en mi casa mis reglas. En mi espectáculo mis colaboradores están en mi casa y si quieren trabajar conmigo tienen que estar bajo mis reglas, punto, se acabó no hay para donde hacerse, ¡por el amor de Dios vacúnense!“, añadió.

Finalizó haciendo un llamado especial a sus seguidores que residen en Estados Unidos.

“Amigos de Estados Unidos, amigos donde tiene la oportunidad de vacunarse, háganlo por el amor de Dios, respeten a los que sí se quieren vacunar“, puntualizó.

