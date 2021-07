El chef José Andrés recibe donación de $100 millones de dólares de Jeff Bezos

Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, sigue repartiendo parte de su inmensa fortuna y este martes anunció que donará $100 millones de dólares al chef José Andrés y al comentarista político Van Jones como parte de una nueva iniciativa llamada “Premio Coraje y Civilidad”.

Convertido en el hombre del día luego de que viajó al espacio exterior y regresó sano y salvo, Bezos reveló las donaciones durante una conferencia de prensa y dijo que los dos recipientes -Andrés y Jones- podían hacer con el dinero lo que ellos quisieran, incluyendo destinarlo a sus propias causas caritativas.

Bezos anunció hace pocos días una donación de $200 millones de dólares al Instituto Smithsoniano para impulsar el Museo Nacional del Aire y el Espacio.

La razón por la que el fundador y dueño de Amazon decidió seleccionar al chef español y al comentarista de CNN es porque ellos han demostrado coraje para unir a la gente en un mundo dividido, dijo Bezos.

