Jeff Bezos dona $200 millones de dólares al Museo Nacional del Aire y del Espacio del Smithsonian

Jeff Bezos, el fundador de Amazon, donará $200 millones de dólares al Instituto Smithsoniano para impulsar el Museo Nacional del Aire y del Espacio. Se trata de la mayor donación recibida por la institución desde que fue fundada en 1846.

El Smithsonian dijo que $70 millones de dólares del dinero serán destinados a renovar las diferentes secciones del museo y los otros $130 millones de dólares serán destinados a la construcción de un nuevo centro educativo llamado Centro de Aprendizaje Bezos, para inspirar a los estudiantes a promover la innovación y explorar carreras en ciencia, matemáticas e ingeniería.

“Esta donación histórica ayudará al Smithsonian a alcanzar su objetivo de llegar a todas las aulas de Estados Unidos mediante la creación de un centro de aprendizaje de clase mundial con acceso e inspiración en su corazón”, dijo el secretario del Smithsonian, Lonnie Bunch.

El Museo del Aire y del Espacio, en el National Mall, está siendo sometido a importantes renovaciones desde 2018. Por ahora permanece cerrado pero su reapertura está prevista para el 30 de julio.

“En este momento, el primer humano que pise Marte podría estar en la escuela primaria”, dijo Ellen Stofan, subsecretaria de ciencia e investigación del Smithsonian y ex directora del Museo Nacional del Aire y del Espacio. “Como el mayor y más visitado museo aeroespacial del mundo, el museo quiere despertar esa pasión y enriquecer la imaginación y el ingenio de cada estudiante que visita el Smithsonian”.

