Conductores de Uber y Lyft de California hacen paro de 24 horas debido a las condiciones laborales

Uber y Lyft están fuera de circulación este miércoles 21 de julio en California, en un paro laboral de 24 horas de los conductores relacionado con las condiciones de trabajo para miles de conductores de dichas empresas.

El paro, que dio inicio a la medianoche, está relacionado con la Proposición 22 impulsada por las empresas de transporte basadas en app y que se impuso por el voto de los californianos el año pasado para seguir manteniendo a los choferes como trabajadores independientes y no como empleados.

Al anunciar el paro, la organización Rideshare Drivers United denunció que las empresas no están cumpliendo con los beneficios ofrecidos en la Proposición 22. El paro se realizaba en 11 ciudades del país, incluyendo Los Ángeles, San Francisco y San Diego.

“Trabajadores basados en app han sido devastados por la Proposición 22, el aumento de precios de la gasolina y de los costos para conducir, y la reducción de tarifas”, se dijo en un comunicado de la organización. “Nos han quitado nuestra flexibilidad y la app hace casi imposible obtener un salario para vivir”.

🚨 24-hour rideshare strike on Weds. July 21st, #StrikeUberLyft 🚨

Join driver strike rallies in 11 US cities! Learn more about how you can support rideshare workers herehttps://t.co/4k8uFLrHLx

— Rideshare Drivers United #NoOnProp22 (@_drivers_united) July 19, 2021