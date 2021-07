J.K. Rowling muestra las amenazas de muerte que recibe en las redes sociales

La imagen pública de J.K. Rowling cambió para siempre en 2020 cuando publicó un ensayo en el que expresaba su punto de vida acerca del sexo y la identidad de género para tratar de explicar por qué consideraba que los derechos de las mujeres se estaban viendo amenazados, en su opinión, por el activismo de parte del colectivo trans.

En concreto, a la escritora le preocupaba cómo podrían verse afectadas muchas de las iniciativas sociales centradas en mujeres que ella financia si se eliminara la definición legal de sexo biológico para sustituirla por la de género. Tras el escándalo inicial, la escritora de los libros de Harry Potter se retiró de la esfera virtual durante meses, pero siguió recibiendo insultos y amenazas de muerte como la que ahora ha querido mostrar en Twitter.

Rowling ha compartido en su perfil un tuit de un usuario que le deseaba que algún día se encontrara una bomba entre su correo: “Para ser justos, cuando no puedes hacer que una mujer sea despedida, arrestada o que su editor rescinda su contrato, y los intentos por cancelar sólo han conseguido que las ventas de sus libros aumenten, realmente sólo queda una opción a la que recurrir”, respondió ella en un tono claramente sarcástico.

To be fair, when you can’t get a woman sacked, arrested or dropped by her publisher, and cancelling her only made her book sales go up, there’s really only one place to go. pic.twitter.com/MsNWXhWlyc

— J.K. Rowling (@jk_rowling) July 19, 2021