La expectativa de vida de los hispanos en Estados Unidos cayó 3 años en 2020 debido al coronavirus

La expectativa de vida de la población de Estados Unidos cayó durante el año pasado debido a la pandemia del coronavirus a los 77.3 años, una reducción de 1.5 años con respecto a 2019, indica un reporte de la principal agencia federal dedicada a estadísticas de salud pública.

El informe del Centro Nacional para las Estadísticas de Salud dice que la expectativa de vida en los hombres fue de 74.5 años en 2020, una disminución de 1.8 años respecto a 2019, mientras que en las mujeres fue de 80.2 años contra los 81.4 del año previo.

In 2020, life expectancy at birth was 77.3 years, declining by 1.5 years from 78.8 in 2019 https://t.co/IlNx2tujAo pic.twitter.com/EIt87TRBUM

Más revelador y preocupante es que la expectativa de vida de la población hispana en el país tuvo una reducción muy disparada: de 81.8 a 78.8 años, mientras que la población afroamericana vio una reducción parecida (de 74.7 a 71.8 años). La población blanca tuvo una reducción mucho menor: de 78.8 a 77.6 años.

La pandemia castigó cruelmente a las minorías del país, condicionada por menor acceso a servicios de salud de calidad, sobre todo los hispanos. Los hispanos de California, por ejemplo, fueron afectados tres veces más por el virus, según un estudio de UCLA.

Hispanic males had the largest decrease in life expectancy with a decline of 3.7 years between 2019 and 2020 https://t.co/IlNx2tujAo pic.twitter.com/amOuY8yrLa

