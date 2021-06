Se cumplió el pronóstico de Joe Biden… Estados Unidos supera los 600,000 muertos por COVID-19

Estados Unidos superó este martes 15 de junio los 600,000 muertos por COVID-19, una cifra que había pronosticado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden al inicio del año.

De acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, los estadounidenses alcanzaron la cifra de 600,012 fallecidos a las 13:00 horas de este martes (17:00 GMT), en un momento donde el país atraviesa por un momento de optimismo ante la menor incidencia del virus y los avances en la campaña de vacunación.

En tanto el número de contagios asciende a 33,478,513, una cifra por arriba de la India que reporta 29,570, 881 casos y Brasil con 17,452,612.

El 54.4 % del total de la población adulta de Estados Unidos (más de 140 millones de personas) está ya completamente vacunado, y el 64.5 % (166.5 millones) ha recibido al menos una dosis, de acuerdo al conteo de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Fue el 22 de enero de 2021, en un mensaje desde la Casa Blanca, cuando el presidente Joe Biden dio su pronóstico sobre el número de muertos que alcanzaría Estados Unidos por la pandemia.

“Estamos en 400 mil muertos, se espera que lleguemos a mucho más de 600 mil… Han muerto más de 400 mil estadunidenses. Son más de los que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Esta es una tarea de tiempos de guerra”, señaló el mandatario estadounidense a solo unos días (20 de enero) de haber tomado posesión como presidente 46 de una de las naciones más poderosas del mundo.

Cuando dijo su pronóstico, Estados Unidos sumaba con 24,796,936 casos confirmados y 413,865 muertos, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins.

Durante su campaña presidencial, Biden aseguró que mejoraría el manejo de la pandemia y anunció medidas drásticas para combatir el virus.

We will get this virus under control. pic.twitter.com/59iC1nyR0N

— President Biden (@POTUS) January 22, 2021