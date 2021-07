Billie Eilish estrenará concierto documental con Disney Plus

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Billie Eilish una de las cantantes juveniles con mayor influencia entre la nueva generación, se encuentra preparando un ambicioso proyecto de la mano de la plataforma de streaming Disney Plus.

El anuncio viene por parte de la estadounidense que ha confirmado el proyecto por medio de sus redes sociales, donde con impactantes imágenes ha dado un vistazo a sus seguidores sobre lo que se requiere para planear y vivir la experiencia de la realización de un concierto de esas magnitudes.

La joven de tan solo 19 años que ha sido multipremiada a su corta edad, va a colaborar de la mano de la Sinfónica de Los Ángeles y de Gustavo Dudamel, que es algo que nunca ha hecho y que ha generado bastante emoción por parte de sus fans.

La intérprete de “Bad Guy” ha publicado un video para sus 88 millones de followers en Instagram, como parte de la promoción del bio concierto de nombre “Happier than ever: A love letter to Los Angeles“, que será estrenado el próximo 3 de septiembre dentro de la popular plataforma.

Esta no es la primera vez que Disney Plus realiza esta clase de exclusivas dentro de su contenido ya que antes del estreno de Billie Eilish se había realizado con mucho éxito el estreno del álbum de Taylor Swift “Folklore: The long pond studio sessions“.

Desde hace semanas la cantante ha estado dejando pequeñas pistas sobre lo que seria su proximo album, situación que ha provocado gran alboroto entre sus admiradores que han estado muy al pendiente de cualquier anuncio, según la propia Billie el estreno será en una semana.