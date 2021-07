Más republicanos apoyarían alguna reforma migratorias, revelan activistas

A prinicipios de junio, el senador demócrata Dick Durbin (Illinois), presidente del Comité Judicial, reveló que entre cuatro y cinco republicanos apoyaban un proyecto que abriera el camino a la ciudadanía para ‘dreamers’ y otros indocumentados, pero ahora la cifra es de entre 10 y 15.

El nuevo número de senadores republicanos que respaldan alguna reforma migratoria fue revelado por Rebecca Shi, directora ejecutiva del American Business Immigration Coalition (ABIC), durante un evento frente al Capitolio.

“Creemos que hay de 10 a 15 senadores republicanos (que apoyarían) una reforma”, dijo Shi en referencia a un proyecto bipartidista.

Agregó que la organización que dirige se ha reunido con más de 41 congresistas del Partido Republicano sobre asuntos migratorios, de ahí que puede confirmar la proyección de votos.

En el evento en Washington, D.C. participaron congresistas, incluido el líder de la mayoría Chuck Schumer (Nueva York).

“Es tiempo de finalmente arreglar nuestro sistema migratorio roto y proveer un camino a la ciudadanía a miles de trabajadores inmigrantes… los demócratas en el Senado perseguiremos el objetivo de una reforma migratoria comprensiva“, dijo Schumer, quien apoya el proceso de Reconciliación para una reforma migratoria.

El demócrata destacó la labor de los inmigrantes durante la pandemia de COVID-19 como trabajadores esenciales, tanto en agricultura, procesos de alimentos y en el área médica.

Schumer también habló en el evento del miércoles del beneficio que significaría para los portadores con el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS).

La presión al Congreso para proteger a los ‘dreamers’ y otros indocumentados ha aumentado en los últimos días, tras la decisión del juez Andrew Hanen de Texas, quien bloqueó nuevas aplicaciones al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), pues considera que su implementación fue ilegal bajo la administración de Barack Obama.

“Consideramos que el asunto es bastante urgente, hacemos un llamado al Senado para que avance en un camino hacia la ciudadanía para dreamers… Ahora es el momento de aprobar soluciones permanentes para estos jóvenes que buscan ser estadounidenses”, dijo Jane Fernandes de Presidents’ Alliance on Higher Ed & Immigration.

"We believe there are ten to fifteen Republican Senators" that would support a bipartisan immigration proposal says @RebeccaShi1985, executive director for @AmericanBIC. #immigrationreform can't wait, and we're proud to support these efforts. pic.twitter.com/1ck2c3wzAG

— Presidents' Alliance on Higher Ed & Immigration (@PresImmAlliance) July 21, 2021