Servicios financieros sin custodia ni permisos: Jack Dorsey, dueño de Twitter y Square creará plataforma financiera descentralizada

El propietario de la plataforma de pagos digitales Square y co-propietario de la red social Twitter, Jack Dorsey, anunció que creará una nueva plataforma de desarrollo abierta con el fin de crear un servicio financiero descentralizado, sin permisos, ni custodia. Enfocados principalmente en el Bitcoin.

Square is creating a new business (joining Seller, Cash App, & Tidal) focused on building an open developer platform with the sole goal of making it easy to create non-custodial, permissionless, and decentralized financial services. Our primary focus is #Bitcoin. Its name is TBD.

— jack (@jack) July 15, 2021