The B Word: el evento de Elon Musk y Jack Dorsey para hablar y educar sobre el Bitcoin

Dos reconocidos alcistas del bitcoin y populares en redes sociales por su influencia en el mundo financiero de las criptomonedas, planifican discutir “el futuro del bitcoin” en un evento que se llevará a cabo el próximo mes de julio vía online. Se trata de Jack Dorsey, CEO de la popular red social Twitter y de Elon Musk, CEO de Tesla.

Todo comenzó cuando Dorsey publicó información sobre lo que hará en la conferencia “The B Word” el próximo 21 de julio, donde es uno de los panelistas invitados. Se trata de una experiencia en vivo junto a una “biblioteca de contenido para la comunidad de inversores” que permitirá una discusión más informada sobre el papel que Bitcoin.

The #bitcoin development community above all else.

As more companies and institutions get into the mix, we all want to help protect and spread what makes #bitcoin open development so perfect.

This day is focused on education and actions to do just that.https://t.co/5pxX1LIVVA

— jack (@jack) June 24, 2021