Conducía borracho y estrelló su vehículo con su esposa y ocho hijos; cuatro niños fueron trasladados al hospital en Houston

HOUSTON – Se le han entablado cargos a un hombre por conducir en estado de ebriedad, sus acciones pusieron en peligro las vidas de su esposa y ocho hijos que viajaban con él este viernes por la noche en el área de Galveston.

Según las autoridades del Condado Galveston un conductor, que no ha sido identificado, viajaba por la carretera I-45 en dirección norte a la altura de la zona de Tiki Island el viernes por la noche. Galveston se encuentra 60 millas al sur de Houston.

El conductor transitaba por una zona que se encuentra bajo construcción y perdió el control del vehículo en una curva cerca de la calle Cloverleaf.

El vehículo se volcó y se estrelló en un terreno al costado de la carretera.

Cuatro de los niños fueron trasladados de emergencia al hospital, uno de ellos sufrió una fractura en su pierna, las condiciones de los otros tres no ha sido actualizada.

