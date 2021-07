Balean de muerte a dos personas en canchas de futbol de Matías Almeyda en Houston; mujer embarazada entre las víctimas

HOUSTON – Dos personas murieron el domingo después de un tiroteo que ocurrió en un complejo deportivo en el noroeste de Houston que le pertenece al entrenador argentino Matías Almeyda, según informaron las autoridades.

El incidente ocurrió a eso de las 10:30 a.m. en el Matías Almeyda training Center ubicado en la cuadra 4200 de la calle Clow.

Investigadores dijeron que un hombre armado ingresó a las instalaciones y confrontó a una mujer embarazada. Al acercarse a la mujer le disparó a quemarropa

La víctima murió en la escena, según informó en su cuenta de Twitter el sheriff del Condado Harris Ed González.

El sospechoso del tiroteo después de haber baleado a la mujer se acercó a un hombre y también le disparó a corta distancia antes de huir de la escena. El hombre herido fue trasladado al hospital, pero no logro sobrevivir sus heridas.

La mujer se encontraba en un torneo infantil de futbol con dos de sus hijos, según oficiales, los pequeños no fueron heridos.

@HCSOTexas units responded to a shooting at Almeda Park located at 4255 Clow Rd. Preliminary info: two adults have been shot. One adult male has been confirmed deceased on scene. A female has been transported to the hospital in critical condition. The suspect fled scene. #HouNews pic.twitter.com/kQEv54VI9U

Dos horas después del incidente, familias del sospechoso les dijeron a investigadores que recibieron mensajes de texto del sospechoso diciéndoles que planeaba suicidarse.

El cuerpo del hombre armado fue encontrado en interior de una residencia ubicada a unas 10 millas de donde se protagonizó el tiroteo. El sospechoso tenía un impacto de bala en la cabeza y una pistola fue encontrada cerca de su cuerpo.

Advisory: Please Avoid the Area

Suspect in double homicide from earlier this morning is confirmed deceased in the 700 Block of Bayou Forest, from a self inflicted gunshot wound. Our units & Harris County Sheriffs Office are on scene. No further information at this time. #hounews

— Constable Alan Rosen Harris County Pct. 1 (@Pct1Constable) July 25, 2021