El Senado vota a favor de avanzar el proyecto bipartidista de ley de infraestructura de Biden

Los demócratas y republicanos del Senado se unieron el miércoles para avanzar en una propuesta bipartidista de aproximadamente $1 billón de dólares para mejorar la infraestructura envejecida de Estados Unidos, superando meses de estancamiento político en una de las prioridades de política económica del presidente Biden.

Los avances en la negociación del plan de infraestructura propuesto por el presidente Joe Biden al Congreso, comenzaron el miércoles con la noticia de un acuerdo, cuando un bloque bipartidista de 10 negociadores se unió en torno a un paquete para mejorar las carreteras, puentes, tuberías, puertos y conexiones de Internet del país.

Horas más tarde, el Senado votó a favor de promover el plan de infraestructura bipartidista. Los senadores votaron 67 a 32 para impulsar el proyecto de ley: 17 republicanos y los 50 demócratas votaron a favor.

Esta votación abre el proceso para debatir y enmendar la propuesta de ley de infraestructura, que destinaría $550 mil millones de dólares a transporte, banda ancha y servicios públicos.

Si bien los senadores que respaldaron la moción de procedimiento podrían oponerse a un paquete final, la votación del miércoles es un buen augurio para sus posibilidades de aprobación.

La noticia provocó júbilo en la Casa Blanca, donde el presidente Biden presentó esta primavera un plan de empleo e infraestructura de aproximadamente $2 billones de dólares financiado en gran parte a través de aumentos de impuestos que los republicanos rechazaron rápidamente.

We’ve reached a historic deal on infrastructure, folks. The Bipartisan Infrastructure Deal is the largest infrastructure bill in a century. It will grow the economy, create good-paying jobs, and set America on a path to win the future.

— President Biden (@POTUS) July 28, 2021