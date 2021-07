Video: jugador del FC Barcelona reveló que sufre ataques racistas en las redes sociales

El fútbol siempre ha sido un deporte muy pasional. Los hechos de los jugadores generan miles de reacciones entre los aficionados. Sin embargo, en los malos momentos suelen sacar la peor faceta de algún grupo de fanáticos. El racismo y amenazas de agresiones físicas están a la orden del día y el futbolistas del FC Barcelona, Ilaix Moriba, se encargó de mostrarlo.

18-year-old Ilaix Moriba posted screenshots of racist abuse he received on social media amid speculation over his Barcelona future.

This has to stop.

