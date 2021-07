Checo Pérez afirmó que su renovación con Red Bull está avanzada

El piloto Mexicano de la Fórmula 1 Sergio “Checo” Pérez aseguró este jueves que la renovación de su contrato con la escudería Red Bull está pronta a materializarse.

En una rueda de prensa auspiciada por uno de sus patrocinadores, “Checo” digo: “Hemos avanzado bastante. El equipo está contento con mi trabajo, yo estoy contento con el equipo y vemos un futuro juntos. Será cuestión de tiempo”.

En la última temporada, el competidor azteca la logrado una victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán y un tercer puesto en el Gran Premio de Francia.

Actualmente se encuentra en el quinto lugar de la tabla de clasificaciones, y aunque ha tenido varios inconvenientes, su equipo mantiene la disposición de que continúe.

El de Guadarajara afirmó que entre las cosas más valiosas que ha aprendido con Red Bull es el buen equipo que ha afianzado, el respeto y el tacto del piloto.

“Toda la vida he tenido presión, en todos los equipos, pero ahora la mayor presión llega por mí mismo. Estoy en un nivel que sé dónde estoy parado y estoy satisfecho con mi trabajo“, manifestó.

También enfatizó que se encuentra en el mejor momento de su carrera para afrontar la próxima prueba de la campaña, el Gran Premio de Hungría.

¡Ya en Hungría! ¡Vamos por un gran GP! #HungarianGP

Ready to do this in Hungary, let’s go for a great weekend! #nevergiveup pic.twitter.com/qmRbdyvpaE

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 29, 2021