El cantante de Limp Bizkit, Fred Durst, reaparece en Instagram con increíble cambio de look

Fred Durst, el cantante de la banda Limp Bizkit, sorprendió con su nueva imagen en Instagram. Recientemente se dejó ver en la red social con un inesperado look que sorprendió a los fans más veteranos de la agrupación.

El intérprete de 50 años compartió una fotografía en donde se deja ver con barba de candado y cabello canoso, luciendo muy diferente al look con gorra que se convirtió en su firma personal durante toda su carrera artística.

Fue hace unos días que el cantante decidió eliminar sus fotografías de Instagram. La primera imagen que compartió desde entonces de inmediato se hizo viral debido a lo impresionados que quedaron sus fans. Actualmente el cantante tiene dos hijos y se ha divorciado en tres ocasiones.

“Esto realmente me dolió”, “¿Alguien cree que se parece a Bon Jovi?”, “Pensé por un momento que era Richard Gere”, “Me encanta”, fueron algunos de los comentarios que recibió en su publicación.

Limp Bizkit debutó en 1997 con Three Dollar Bill, Yall$ y luego le siguió Significant Other con “Nookie” y “Break Stuff”. En el año 2000 lanzaron Chocolate Starfish and the Hotdog Flavored Water que contenía “My Way”, “My Generation” y “Take a Look Around”.

En 1999 protagonizó un escandaloso Woodstock en el que incitó un incendio, además de que su enorme colección de gorras era algo que muchos de sus fans envidiaban, por lo que ahora, al demostrar que no es un adolescente, hizo que muchos se vieran proyectados en él.

Actualmente la banda sigue activa, sin embargo desde 2012 asegura que su sexto material de estudio está en producción. Por su parte su guitarrista, Wes Borland, aseguró al medio MNE que había grabado las instrumentales de 35 nuevas canciones.

