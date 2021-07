Todo lo que debes saber sobre la elección de destitución del gobernador Newsom

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La pregunta que más le hacen a la secretaria de estado de California, Shirley Weber es por qué vamos a tener una elección de destitución del gobernador Gavin Newsom.

“Es asombroso cómo me preguntan eso seguido”. Pero también con frecuencia le dicen: ¿Por qué llegamos ahí? ¿de qué se trata esta elección de destitución? ¿ya lo hemos hecho antes?¿ya se fue el gobernador?”.

Durante la videoconferencia: “Elección de destitución del gobernador”, organizada por Ethnic Media Services, la secretaria de estado de California Shirley Weber, explicó los principios básicos de la elección de destitución contra el gobernador Newsom que se efectuará el 14 de septiembre, y sobre la posibilidad de elegir el mismo día a un nuevo gobernante de una lista de 46 candidatos.

La secretaria Weber recordó que la Secretaría de Estado aprobó una petición para comenzar a recaudar firmas que al ser validadas permitieron llevar a cabo la elección de destitución.

Por tanto, el 26 de abril de este año se anunció que el número de firmas válidas, 1.5 millones se habían logrado, y luego se dio un periodo de 30 días para que la gente retirara sus firmas si es que estaban arrepentidos.

“Eso no ocurrió y en julio se llamó a una elección de destitución para el 14 de septiembre, ya que la Constitución indica que debe ser entre 60 y 80 días después de la certificación de las firmas recaudadas”.

¿Qué aparecerá en la boleta electoral?

“Básicamente dos preguntas: ¿Quieres destituir al gobernador Gavin Newsom? Y tienes que decir, sí o no. Si dices que si quieres reemplazarlo, hay una lista de 46 personas de donde tendrás que escoger”.

La secretaria recordó que en la pasada elección de destitución de Gray Davis, se registraron 135 personas como candidatos a gobernador.

Sin embargo, precisó que el gobernador Newsom no puede ser parte de los candidatos que buscan reemplazo. “Si tu votas para destituirlo y quieres que él mismo se reemplace a sí mismo, eso no va a pasar”.

Hizo ver que si por alguna razón más del 50% dice que quieren destituir al gobernador, dado que son muchos candidatos, escogerán al que tenga más votos, entre el 30 y 25%, porque no tendrán la mitad del 50% más 1 de la votación.

“Si la respuesta es ‘no quiero deshacerme del gobernador’, la otra pregunta, quién quieres que lo reemplace, ya no importa”.

Muchos le han preguntado por quién votar, pero pide tener en mente que si la mayoría de la gente dice ‘no a la destitución’, no habrá reemplazo.

Sobre los candidatos que buscan reemplazar al gobernador Newsom, dijo que pueden entrar al sitio web de la Secretaría de Estado para conocerlos y se repartirá además una guía informativa con su información biográfica y declaraciones sobre por qué son los mejores candidatos. Puedes ver aquí a los candidatos: https://elections.cdn.sos.ca.gov/statewide-elections/2021-recall/certified-list.pdf

La secretaria precisó que si bien es una elección estatal, es administrada por los registros locales de votantes.

Comentó que una de las cosas que molestó al gobernador es que su afiliación partidista, no apareciera junto a su nombre y demandaron.

“El abogado del gobernador no incluyó una declaración de que era demócrata cuando sometió los papeles hace 16 meses. La ley dice que si no se incluye en ese momento, ya no se puede agregar y no nos da flexibilidad en absoluto. No pensamos que eso tendrá un impacto negativo en las elecciones”

“Para participar en la elección este 14 de septiembre, te tienes que asegurar de estar registrado para votar y salir a votar. Puedes verificar tu estatus en: status.sos.ca.gov y revisar que toda tu información esté correcta”.

Y como se comenzarán a mandar por correo las boletas electorales el 16 de agosto, es importante que verifiques que estás registrado y que tu información está actualizada.

“También te puedes registrar en línea para votar y tienes hasta el 30 de agosto para hacerlo. Después de esa fecha, te puedes inscribir el mismo día de la votación y votar en una boleta provisional, la cual va a contar hasta que revisen tu identidad”.

Para inscribirte para votar, acude a este sitio: https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/spanish/registering-vote

Enfatizó que todos los votantes registrados recibirán una boleta por correo con la estampilla de correo, y deben enviarla a no más tardar 7 días antes de la elección, pero si el día de las votaciones la llevas al correo y te la sellan, tu voto cuenta.

“También vamos a tener buzones de correo seguros para que la gente deposite sus boletas electorales; pero además puedes votar por adelantado en las oficinas de elección de los condados y habrá centros de votación temprano que te permiten depositar tu voto hasta 11 días antes de la elección”.

¿Dónde está mi boleta?

“Tenemos un sistema en línea que al registrarte, puedes ver dónde está tu boleta electoral y recibir textos, correos electrónicos y mensajes de voz con notificaciones. Yo me registré en la elección pasada, y estaba sorprendida porque en un día y medio, me dijeron que habían recibido mi boleta y mi voto ya había sido contado”.

Para ver dónde anda tu boleta, visita: https://www.sos.ca.gov/elections/ballot-status/wheres-my-ballot

Fechas claves de la elección de destitución:

16 de agosto, comienza envío de boletas electorales

31 de agosto, último día para registrarte para votar, pero puedes hacerlo hasta el día de la elección.

7 de septiembre, último día para mandar la boleta por correo.

14 de septiembre, día de la elección de destitución.

Las casillas estarán abiertas de 7 a.m. a 8 p.m.

22 de octubre: Es el día oficial para que las boletas terminen de contarse y se decida la elección. Si la destitución fue exitosa, la secretaria de estado certifica los resultados y el nuevo gobernador prestará juramento y asumirá el cargo de inmediato.

La secretaria Weber dijo que independientemente de lo que suceda el 14 de septiembre, el año que entra habrá una elección en California para elegir gobernador. “La elección primaria es en junio; y la regular en noviembre”.