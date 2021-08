Mujer policía de Los Ángeles muere por complicaciones de COVID-19

Debido a complicaciones con el COVID-19, falleció este lunes un octavo oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

En las redes sociales, el LAPD informó del deceso de la oficial Becky Strong, quien ingresó como elemento en 1994.

It is with an extremely heavy heart that we mourn the loss of LAPD Police Officer Becky Strong, who passed away this morning from complications of COVID-19. Our deepest condolences go out to Officer Strong's entire family, colleagues, and friends in this most difficult time. pic.twitter.com/iZANUFlIyN

— LAPD HQ (@LAPDHQ) August 3, 2021