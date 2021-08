No van a doblegar al Estado, señala AMLO tras enfrentar paro indefinido de gaseros en 9 entidades de México

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el gremio gasero que realiza un paro indefinido de labores en al menos 9 entidades de México, no va a doblegar al estado mexicano.

“Se fueron muy arriba y están afectando la economía popular, entonces se establecieron estos precios máximos que se van a estar revisando semanalmente, entonces a la primera, no todos sino algunos, responden con estas protestas, a la primera, queriendo apostar a que van a doblegar al estado, pues no, no. Ya pasamos la experiencia del huachicol y la gente nos ayudó a enfrentar el huachicol“, señaló el presidente.

Desde la tarde del martes 3 de agosto y lo que va de este miércoles, gaseros realizan paros indefinidos en al menos 9 entidades del país como son Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.

#Ahora | Gaseros hacen paro en instalaciones de Gas de Oriente en Ocoyucan. Denuncian recorte a sus comisiones por venta de tanques tras la disminución del precio del Gas L.P. #Puebla Vía: @AldoHdez18 pic.twitter.com/Sn4ovmsWIO — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) August 2, 2021

Esto es la parte miserable ☹️ donde la gente quiere trabajar y son amenazados e intimidados para hacer paro con fines a seguir de corruptos malditos Priistas 😡 pic.twitter.com/69v01W2dWo — Naika Soviética 🍥♥️🏃🏻‍♀️👟👣 (@nayeli786) August 4, 2021

Las protestas de los gaseros surgen luego de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara el pasado lunes 2 de agosto la regulación de precios máximos del combustible, donde la Comisión Reguladora de Energía (CRE) señala que “ninguna empresa distribuidora podrá vender por arriba de los 145 precios diferentes que establezca semanalmente”.

Tan solo en la Ciudad de México, según datos de la regulación de precios de la CRE, ningún usuario deberá pagar más de 11.52 pesos (0.58 centavos de dólar) por litro para tanques estacionarios y 21.33 pesos (1.07 dólares) por kilogramo, cuando se trate de cilindros metálicos de 20 o 30 kilos.

“No es en vano resistir de estas presiones y no vamos a ser rehenes de quienes buscan nada más provecho personal. No es que ayer hicieron este paro y ya, se va a quitar el precio máximo, no, no, son medidas que tenemos que llevar a cabo en beneficio del pueblo, en beneficio de la gente”, argumentó el presidente de México en conferencia de prensa.

Así las cosas con los #gaseros , cerrando y destruyendo unidades pic.twitter.com/dm0flzd2ms — Jair Hache 🤖 (@jairhache81) August 3, 2021

El pasado lunes 3 de agosto, el Gremio Gasero Nacional de México, por medio de su consejo directivo, informó del paro a través de un comunicado.

“A todos los compañeros (…) se les hace la invitación a no salir a laborar el martes 3 de agosto de 2021 ya que no se cuenta con las condiciones operativas necesarias ante esta directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas L.P. (licuado de petróleo)”, señaló el comunicado.

🔴Gaseros hacen paro en CDMX, Edomex e Hidalgo por el tope de precios que fijó el gobierno. https://t.co/CRI8CkYtym Los detalles con @CiroGomezL en #ImagenNoticias por @ImagenTVMex pic.twitter.com/SRtLQTgI1D — Excélsior (@Excelsior) August 4, 2021

Ante las acciones tomadas por los gaseros, el mandatario mexicano anunció tres medidas emergentes para contener las protestas y el desabasto, dentro de las cuales se encuentran hacer un análisis de los precios y dos es la posibilidad de presentar denuncias contra los distribuidores y comisionistas de gas que se nieguen a ofrecer el servicio.

“Se está analizando la posibilidad de presentar denuncias en contra de quienes se nieguen a cumplir con su obligación de prestar servicio de un insumo fundamental para la gente”, expresó el mandatario tabasqueño desde Palacio Nacional.

“Ya estamos viendo cómo garantizamos el abasto en una situación de emergencia. Es lo primero que quiero transmitirle a la gente”, dijo.

Una tercera medida es la de ofrecer “garantías de seguridad” a los distribuidores de gas que decidan operar, los cuales estarían resguardados por elementos de la Guardia Nacional al momento de realizar sus labores de reparto casa por casa.

“Se dejaron crecer todos estos problemas y en el caso del gas, cómo es posible que no aumenta el precio de la luz se mantiene debajo de la inflación siempre, no aumenta el precio de las gasolinas y se mantiene debajo de la inflación, no aumenta el precio del diésel se mantiene debajo de la inflación, pero el gas hasta las nubes porque los distribuidores pues están abusando”, afirmó.

El presidente @lopezobrador_ dijo que el gobierno asegurará el abasto de gas, frente al paro de gaseros. Adelantó que habrá denuncias contra distribuidores y comisionistas que se nieguen a prestar el servicio pero hay garantías de seguridad para quienes den el servicio. pic.twitter.com/L4uiH5PBvM — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 4, 2021

A inicios de julio de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de un órgano público, llamado Gas Bienestar, que prevé suministrar este combustible a un “precio justo”.

📢 Gaseros destrozan sus unidades ante falta de acuerdos con gobierno federal, a los gaseros les pregunto… Por quien votaron??

DAME UN RT CON ESTE HT👇#LopezSinGasATM

pic.twitter.com/QKpwS5w7NC — Anonymous Mexico 🇲🇽 (@Anonymousm3xico) August 4, 2021

