Videos: tres futbolistas mexicanos rompieron las redes en la última jornada de la MLS

La MLS ha sido el destino de muchos mexicanos que han decidido continuar sus carreras futbolísticas en aquel país. Jornada tras jornada, los jugadores aztecas destacan en los estadios de Estados Unidos y se convierten en figura de sus clubes. En la última jornada de la MLS, los mexicanos se hicieron sentir en el torneo y hasta cuatro futbolistas anotaron en sus respectivos encuentros.

El ex jugador de Chivas de Guadalajara sigue teniendo minutos de calidad con el conjunto de San Jose Earthquakes. En la última jornada, el talentoso futbolista definió como un nueve ante la desatención del arquero rival. El tanto sirvió para ponerse arriba en el marcador en un partido que culminó igualado 1-1 ante el siempre complicado Portland Timbers.

No. 9 taps it in.

Chofis scores his 5th of the season and #VamosSJ strikes first. pic.twitter.com/B5q5A4Vf3C

— Major League Soccer (@MLS) August 5, 2021