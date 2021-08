Desmienten una última oferta del Barcelona por Lionel Messi y en PSG ya le dan la bienvenida

Lionel Messi ha conmocionado al mundo del fútbol en los últimos días. Desde que se conoció que el argentino saldría del FC Barcelona, “La Pulga” ha estado en la portada de gran parte de los diarios deportivos. En este sentido, son muchos los rumores sobre el futuro de Messi. Uno de ellos habla de la desesperada oferta del conjunto catalán, pero ya han salido a desmentirla.

“No es cierto lo que se rumorea sobre la apertura de negociaciones entre Messi y algunos clubes. Las cosas se han zanjado al 100% a favor del Paris Saint-Germain. La fecha de llegada de Messi a Paris será dentro de las próximas 72 horas”, expresó el hermano del presidente del PSG, Khalid Al-Khelaifi.

It is not true what is rumored about the opening of negotiations between Messi and some clubs, things have been settled 100% in favor of Paris Saint-Germain .. The expected arrival date of Messi to Paris within the next 72 hours pic.twitter.com/wVMupcuere

— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 9, 2021