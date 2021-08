Imperdible: Lionel Messi ya está en Francia y el PSG publicó un video para presentarlo

Se acabó la historia entre el FC Barcelona y Lionel Messi. El futbolista argentino llegó a la capital francesa para cerrar su acuerdo con el Paris Saint-Germain. Luego de tanta incertidumbre de una posible negociación con el conjunto catalán, Jorge Messi, padre y representante de “La Pulga”, lo confirmó. Lionel Messi será nuevo jugador del PSG.

El ex jugador del Barcelona llegó a Francia en un vuelo que partió del aeropuerto de El Prat. El argentino se marchó junto a su familia y en la capital francesa lo recibió una gran multitud de personas que esperan con ansías el anuncio oficial de la contratación de Lionel Messi.

…and here’s Leo Messi on the plane together with his wife Antonela, rumbo a Paris. Time to have medical and sign as new PSG player. ✈️🇫🇷 #Messi #PSG

Historical day. pic.twitter.com/cOrK1Aej1f

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021