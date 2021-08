Recién nacida cae al hospital con covid-19 contagiada por amiga de la familia no vacunada

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Natalia Ruiz, una bebé de apenas 6 semanas de nacida, se encuentra hospitalizada a consecuencia de covid-19, luego de ser contagiada por una amiga de su mamá no vacunada que fue a visitarla y la besó varias veces, a sabiendas de que estaba contagiada con el virus.

“Ha sido muy traumante ver a mi hija en peligro”, dice Monique Ruíz, madre de Natalia.

La pesadilla para esta bebé y su familia comenzó el viernes 30 de julio, cuando una amiga de la familia acudió a visitarlas a su casa. “Aún cuando yo sé que ella no está vacunada y se opone a las vacunas, acepté que viniera para que trajera a sus niños y jugaran con Mia, mi hija de 3 años y medio”.

Jamás pensó que la amiga se atrevería a ponerlos en riesgo alguno.

Monique vive con su esposo y sus dos hijas en Phoenix, Arizona. Ella creció en Los Ángeles, pero en julio, debido al trabajo de su esposo se mudaron a Phoenix donde no tienen ningún familiar. “Toda mi familia vive en California”.

Cuando su amiga no vacunada la visitó, le pidió de favor que no besara a la bebé. “No me hizo caso y le dio dos besos”.

El martes 3 de agosto, 4 días después de la vista de su amiga, la bebé comenzó con calentura y congestión en el pecho. “Hablé con su pediatra y me preguntó si había estado expuesta a covid. Le dije que no, que no habíamos salido. Me dijo que si le subía la temperatura a más de 104 grados, la llevara al Children’s Hospital. Me pidió no preocuparme antes de tiempo y le programó un examen de covid”.

Monique dice que ella quiso pensar que a lo mejor era solo un resfriado lo que le aquejaba a su niña, pero cuando 5 días después la temperatura le subió a 102 grados y no podía respirar bien, corrió al hospital.

“El domingo 8 de agosto me fui directamente al Children’s Hospital. La niña toma pecho y llevaba varios días que no comía bien. Solo había orinado una vez en 24 horas”.

En el hospital le hicieron un examen de covid de inmediato, y a las 2 horas, les confirmaron que Natalia era positiva. En ese momento, su madre ya sabía quién había contagiado a su hija.

Y es que el mismo martes que Natalia comenzó con los síntomas de covid, Monique se enteró que su amiga estaba muy mal en el hospital. “Le mandé un mensaje de texto para preguntarle qué pasaba. Me dijo que tenía covid y que desde el viernes que fue a visitarnos, sabía que estaba infectada pero como no tenía síntomas, no pensó que podía contagiar a nadie”.

Además se justificó diciendo que no le comentó que estaba infectada para no asustarla.

Fue entonces cuando Monique le dijo que no le parecía justo que si sabía que tenía una recién nacida, haya acudido a su casa con covid.

“En lugar de disculparse, mi amiga se puso a la defensiva y me dijo, ‘échame la culpa como todos los demás’. En ningún momento, me dijo ‘perdón o lo siento mucho’. Yo en consideración porque estaba enferma, en la cama de un hospital, le dije ‘no quiero pelear contigo porque sé que no estás bien’. Ella respondió con el emoji de una cara sonriente”.

Aunque Natalia y su esposo salieron negativos al virus, deben guardar cuarentena por 10 días.

“Como mi esposo es nuevo en el trabajo, no le quisieron pagar por las dos semanas que tiene que aislarse”.

Monique dice que le duele mucho que su amiga haya puesto en peligro a su bebé, en una edad en la que no tiene su sistema inmunológico desarrollado.

“A los que se oponen a las vacunas, les pido que hagan una investigación. Yo veo la vacuna de covid como cualquier otra, como la del flu. Y si no se quieren vacunar, usen un cubrebocas, no se acerquen a niños y bebés”.

Dice que ella se vacunó a los 9 meses de embarazo por proteger a su bebé y su niña de tres años y medio.

También considera que debería imponerse sanciones a las personas que sabiendo que tienen covid-19, no les importa y mantienen su vida social como si nada y se acercan a personas vulnerables. “Es un abuso”, dice decepcionada.

Incluso menciona que la enfermera del hospital cuando se enteró de cómo su hija se había contagiado, le dijo que si alguien tiene tuberculosis y sale e infecta a alguien, es un delito grave y va a la cárcel.

“No es justo. Mi esposo y yo nos hemos partido el alma para cuidarnos de covid, para que alguien que no sea responsable, venga y joda a mi niña y a mi familia. Nos has dañado en lo que más queremos, en la salud de nuestra bebe, en lo emocional y en lo económico”.

Incluso dice que por la misma pandemia, nadie de su familia conoce aún a su bebé porque no quieren ponerla en riesgo.

Lo más duro ha sido el miedo a que algo le pase a su hija recién nacida, después de que ella tuvo un embarazo muy difícil.

“No ha sido nada agradable ver que a mi hija le tuvieran que meter un tubo cuando su oxígeno cayó a 71 y lo normal es 90 para una bebé de su edad. Sufro al ver que le están pique y pique, inyectando esteroides y poniendo antibióticos. Me duele ver que le saquen sangre de la espina dorsal. Solo le pido a Dios que no haya necesidad de entubarla”.