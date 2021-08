‘La vacuna me salvó la vida’, director del equipo de respuesta a crisis del alcalde de LA

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Joseph Ávalos, oficial de la reserva del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y director del Equipo de Respuesta a Crisis del alcalde Eric Garcetti, dijo con toda honestidad que la vacuna contra covid lo salvó de morir durante la semana que permaneció hospitalizado en el área de emergencias.

“Enfermarme de covid, aún estando vacunado con las dos dosis y terminar en el hospital, ha sido una lucha por la vida, pero ya estoy en mi casa con mi familia, camino hacia mi recuperación”, dijo durante una entrevista con La Opinión.

Y decidió hacer su historia pública para que todos aquellos que se resisten a vacunarse contra covid, se animen de una vez por todas a inmunizarse. “MI mensaje es que si no me hubiera vacunado, me habrían entubado y no estaría aquí. La vacuna me salvó la vida”.

Ávalos relató que le dio tos el 25 de julio, un día después de participar en un paseo en bicicletas de recaudación de fondos para el oficial Val Martínez quien falleció hace un año y medio de covid.

“Pensé que eran alergias. Pero en 24 horas empeoró mi situación. El cuerpo me dolía horrible. Así que me hice la prueba de covid y como salí positivo, mi pareja que también es doctor y yo, nos encerramos de inmediato en la casa, pero días después tuve que irme a la sala de emergencia porque ya tenía neumonía y dificultad para respirar”.

Reveló que se sintió con mucho miedo cuando llegó al hospital, sobre todo después de que su doctor le practicó exámenes de rayos x a sus pulmones, los cuales arrojaron que se encontraban en una condición muy delicada y necesitaba irse a la unidad de cuidados intensivos.

“Me dijo que solo teníamos una pequeña oportunidad de 24 horas para que me pusieran el antiviral Remdesivir. Si no me hubiera ido al hospital tal vez no hubiera calificado para recibirlo”.

Lo que más le asustaba era que sufre de asma, una condición médica preexistente y estaba respirando con dificultad. “Estaba luchando por respirar y temía por mi vida”.

Pero le dio mucha tranquilidad escuchar que su médico le dijo que todos los pacientes en la unidad de cuidados intensivos estaban en peores condiciones que él, porque no estaban vacunados mientras que él era el único vacunado y eso probablemente le iba a salvar la vida. Y tal y como se lo dijo el médico, así ocurrió.

“Yo me había vacunado con Pfizer en diciembre de 2020”.

El oficial Ávalos pasó un día en terapia intensiva y luego lo trasladaron a la unidad de covid. “Estuve una semana en el hospital antes de que me dijeran el 30 de julio, que me podía ir a mi casa a continuar con mi recuperación”.

Entiende que mucha gente de la comunidad latina tiene miedo y dudas sobre la vacuna. “Yo quiero decirles que aunque me pegó covid estando vacunado completamente, la vacuna me salvó de no morir. Otra gente se está muriendo o tiene que pasar más tiempo en el hospital. Hoy miré en las noticias que un hombre no vacunado estuvo 144 días hospitalizado, en una batalla por su vida y pudo recuperarse”.

Dijo que a pesar de que aún tiene algo de tos, se siente débil y se encuentra aislado, está en camino de recuperarse y eso se lo atribuye a la vacuna.

“Mis niveles de oxígeno están bajos, tengo tos, estoy muy lento, pero me siento mejor y puedo respirar por mí mismo. Desearía que mi restablecimiento fuera más rápido, pero tengo que ser paciente”.

¿Habría hecho algo diferente para no enfermarse de covid, aún estando vacunado?

“Yo estaba haciendo todo bien, me vacuné, mantenía la distancia social y usaba mi mascarilla en todas partes. Hice todo lo que estaba en mis manos para evitarlo. Pero hubo un momento cuando nos dijeron que ya nos podíamos quitar la mascarilla y dejé de usarla por una semana. Si pudiera dar marcha atrás al tiempo, no me hubiera quitado la mascarilla”.

Entre las muchas personas que lo contactaron para ver cómo se encontraba destacan los mensajes del alcalde Garcetti quien estuvo al pendiente de su salud. “Estaba feliz de saber que ya me iba a ir a mi casa y desea que muy pronto pueda regresar a trabajar”.

No deben temer

El oficial Ávalos dijo que en tiempos normales sus compañeros policías arriesgan su vida todos los días, pero ahora con la pandemia el riesgo es mayor porque están en la calle ayudando a la gente que puede estar enferma. “A los compañeros que aún tienen dudas de si deben o no vacunarse, les quiero decir que la vacuna, puede que no prevenga que se enfermen de covid, pero definitivamente les va a salvar la vida como lo hizo conmigo”.

Hasta el 5 de agosto, el Departamento de Policía de Los Ángeles reportó la muerte a causa de covid de 10 empleados en sus filas, 9 agentes de policía y 2 civiles, mientras que 2,822 empleados han salido positivos al coronavirus. En la actualidad, 105 empleados del LAPD se encuentran en cuarentena en sus casas y recuperándose de la exposición al virus mientras que 2,725 han regresado al trabajo.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles ha reportado la muerte de dos apagafuegos debido a covid, en tanto que el número total de bomberos que han salido positivos es de 995. Por el momento, 22 se encuentran en recuperación en su casa por haber sido expuestos, y 970 se han recuperado y regresado a cumplir con su deber.