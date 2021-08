Borrón y cuenta nueva: Sergio Ramos le dio la bienvenida a Lionel Messi al PSG

La llegada de Lionel Messi al Paris Saint-Germain traerá consigo una de las postales menos pensadas en el mundo del fútbol. Sergio Ramos y “La Pulga” pasaran de ser grandes rivales de los duelos entre el Real Madrid y el Barcelona a ser compañeros de equipo en el PSG. Bajo estas circunstancias, el futbolista español ya le dio la bienvenida al astro argentino.

“Quién nos lo iba a decir, ¿verdad?”, expresó el ex futbolista merengue en una publicación en su cuenta de Instagram. En la imagen se puede apreciar a los dos fichajes más rimbombantes de este mercado de traspasos. Ambos jugadores venían de extensas etapas en sus respectivos clubes.

Bajo estas circunstancias, estos dos jugadores que representaban la rivalidad deportiva en el gran Cásico español, formarán parte del mismo conjunto. Durante las últimas 16 temporadas se enfrentaron en un sinfín de ocasiones en partidos que paralizaban al mundo.

After 16 years as Clasico rivals, Leo Messi and Sergio Ramos are on the same team 😅 pic.twitter.com/yt9p4SsTQD

— B/R Football (@brfootball) August 10, 2021