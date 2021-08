Tigres fracasó en la Leagues Cup y los memes apuntaron todo su arsenal en contra de Miguel Herrera

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La era post Ricardo Ferretti no está siendo para nada sencilla. El entrenador seleccionado para suplir esa ausencia en el banquillo fue Miguel Herrera. Sin embargo, el estratega mexicano no las ha tenido todas consigo al mando de Tigres. En la pretemporada ya pedían su destitución. La Liga MX no la comenzó con el pie derecho y ahora, la eliminación de la Leagues Cup aumentan las críticas de los aficionados y se acaba la corta paciencia con “El Piojo”.

Los Tigres se comieron 3-0 en Seattle Pobres Tigueres pic.twitter.com/erbvLusZWt — Omar Ochoa (@OmarOchoaX) August 11, 2021

El equipo mexicano fue humillado en la primera experiencia internacional de Herrera al mando de Tigres. Seattle Sounders los goleó 3-0 en el Lumen Field de Estados Unidos. Bajo estas circunstancias comienzan a ser más fuertes las críticas sobre el entrenador.

Claramente hay que poner en la balanza que “El Piojo” no ha podido contra con su plantel completo. Gignac, la máxima carta en el ataque es una de ellas. Pero esto no ha sido razón para que los seguidores del equipo azteca estén convencidos de que Herrera no es el indicado para el futuro de su club y así se lo hicieron saber en las redes sociales.

