Fracaso de Tigres: el equipo mexicano fue humillado por Seattle Sounders en la Leagues Cup

Tras la salida de Ricardo Ferretti de Tigres, el peso recayó en Miguel Herrera. “El Piojo” ya había sido cuestionado por un par de partidos amistosos al mando del conjunto mexicano. Ahora hay más de donde criticar al estratega. Luego de un complicado comienzo en la Liga MX, Tigres sufrió su primer fracaso internacional en la era de Herrera tras caer goleado 3-0 contra Seattle Sounders por la Leagues Cup.

Evidentemente, el equipo azteca tenía múltiples ausencias en su plantilla y, entre ellas, la de André Pierre Gignac. Sin embargo, daba la sensación de que podía ser suficiente para superar al conjunto de la MLS. Sin los jugadores titulares en cancha, el equipo mexicano terminó de rodillas contra Seattle en el Lumen Field.

El conjunto norteamericano fue muy contundente de cara al gol. De los cinco remates que tuvieron dentro de los tres palos, tres culminaron dentro de la arquería. Los goles de Seattle fueron convertidos por Raúl Ruidiaz, Freddy Montero y Nicolás Lodeiro. En este sentido, Tigres se queda fuera en las semifinales del torneo y comienzan los murmullos al rededor de Miguel Herrera.

Con América ganó sólo 4 de 22 torneos que dirigió (el DT con más oportunidades de título en la historia del Club). Y con Tigres le bastaron 4 partidos para quedar eliminados en 4tos de Final de Leagues Cup #FueraPiojo MR. RECORD'S, EL AJEDRECISTA. pic.twitter.com/kIK4hzdiTT — Josh Mendoza (@JoshimarMM) August 11, 2021

Miguel Herrera y sus impresiones tras la derrota de Tigres

“El Piojo” emitió sus declaraciones tras el duelo por la Leagues Cup. En primera instancia, el estratega mexicano se mostró autocrítico y enumeró algunas facetas del juego que el equipo debe pulir para mejorar. Sin embargo, Herrera también le dio una cuota de responsabilidad al arbitraje e indicó que los jueces llegan predispuestos para que los clubes aztecas no trasciendan en las competiciones internacionales.

“Estamos dejando de hacer cosas en la cancha, dejar de correr y ellos no paran, aprovecharon nuestros errores, fueron más intentos, si no hay intensidad, jugaré con los que sean intensos. El que no corra en este equipo, no jugará, si queremos que el equipo sea dinámico, tenemos que correr (…) a los árbitros no les gusta que los mexicanos ganen, los panameños siempre traen algo en contra de los clubes mexicanos y la Selección Mexicana”, expresó el estratega.

