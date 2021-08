Viernes 13: su significado espiritual y rituales para atraer la buena suerte

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Para todos los supersticiosos, el viernes 13 de cualquier mes es de mala suerte. Este día evitan pasar por debajo de escaleras, abrir un paraguas en interiores, no se diga de romper espejos o ver un gato negro, no vaya ser que les caiga una maldición. Históricamente, es una fecha temida por su connotación negativa, pero no todo es tan malo como parece. Reza un dicho popular “el león no es como lo pintan”.

Si bien el origen real del viernes 13 como superstición es difuso, la mayoría de los expertos cree que tiene un significado espiritual por su trasfondo religioso. El día de la última cena, había 12 apóstoles en la mesa con Jesús de Nazaret, el treceavo era Judas, quien vendería al mesías por 30 monedas. Coincidentemente, el día de la crucifixión fue un viernes.

Otra de las bases de la fatídica fecha se remonta al año 1307, cuando, según la leyenda, un viernes 13 de octubre el rey Felipe IV inició la brutal represión contra los caballeros Templarios. Ese día fueron llevados al tribunal de la Santa Inquisición Católica para ser juzgados por crímenes contra la cristiandad, lo que a la postre significaría en su extinción.

Diversos sucesos históricos han apuntalado la creencia de la mala suerte del viernes 13, entre los más destacados el llamado “viernes negro” en Victoria, Australia. El viernes 13 de diciembre de 1939 ocurrió uno de los peores incendios forestales en la historia. Además, un viernes 13 de 1972 ocurrió el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en los Andes en el que viajaba el equipo de rugby del país y la creencia de que los viernes 13 aumentan los accidentes de tráfico, según un estudio realizado por Medical Journal en una pequeña región británica.

Qué hacer y qué no hacer en viernes 13

Ya sea que creas o no, hay cosas que muchos evitan hacer durante este día, pero también se sugiere otras para contrarrestar la mala energía de esta fecha.

Por ejemplo, mucha gente dice que no se debe usar ropa interior verde (se recomienda el color rojo), barrer la casa porque la escoba es de mal augurio, tampoco lavar ropa ni cambiar las sábanas, no pasar por debajo de una escalera (si lo haces jamás te casarás, dicen), no romper espejos y no sentarte en una mesa con 13 comensales, según reseña WeMystic.

Lo que sí puedes hacer son algunos rituales para atraer la buena suerte. Uno de ellos es prender un par de velas blancas y colocar ramitas de tomillo, romero, azafrán y un poco de sal en un saquito verde. Cuando se hayan consumido las velas lleva este amuleto para todos lados para evitar que te caiga una maldición.

Te puede interesar: Martes 13: significado espiritual, en la numerología y rituales para ahuyentar la mala suerte